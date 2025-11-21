НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52991
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 10:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я родился в Рудном, но вырос не здесь. Меня увезли из города ещё до того, как я научился мыслить или отождествлять себя с этим местом. Вернулся почти тридцатилетним. Для меня названия улиц не несут «тёплые детские воспоминания». Зато я остро чувствую, что стоит за тем или иным именем, и какую память оно формирует.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
875
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 10:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже не стал дочитывать статью до конца. Веет прошлой белогвардейщиной и нынешним махровым либерализмом. Таких мастеров охаивать прошлое нынче много. Сами ничего не сотворили, но готовы поумничать и дать советы. С высоты нашего времени очень легко рассуждать кто прав и кто виноват. А нырни в ту эпоху и будет тебе экзамен на зрелость. Не пачкай имя Дзержинского Ф.Э. Эта эпоха наших дедов и отцов, они мудрее были и строили государство в котором потом мы появились, получили образование. К сожалению сейчас много неблагодарных потомков пачкают историю. Названия действительно имеют историческое значение. А что разве не было в нашем регионе 40 летия Октября, 5 апреля,Бородина, Павших борцов? Все было. И то что было надо беречь.

[Исправлено: рихард, 21.11.2025 - 11:41]
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1519
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 10:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор начитался и насмотрелся либеральных поделок, а скорее вырос на них и теми же штампами рассуждает. Красный террор, палачи, совок, деды жили неправильно, а мы хотим правильно. Заметил, больше всех "пинают" Союз те, кто в нем практически не жил. Всяк норовит пнуть мертвого льва.
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
414
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 10:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или, к примеру, даты: «50 лет Октября», «40 лет Октября» — вехи, отсчитывающие время с начала госпереворота и начала репрессивной системы.

Источник: [/quote Да ужжж... Все великое видится издалека... Если бы не Великий октябрь- не было бы всеобщего бесплатного образования, медицины, не было бы великих строек и предприятий, городов и поселков , которые сейчас равняют с землей, которыми мы еще все гордимся. хотя то что создано трудом и руками тысяч людей, прихватизировано и отдано в частные руки...
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1499
Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 10:49
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Веет прошлой белогвардейщиной и нынешним махровым либерализмом

Пишете так, будто это что-то плохое.

Цитата:
рихард:
С высоты нашего времени очень легко рассуждать кто прав и кто виноват. А нырни в ту эпоху и будет тебе экзамен на зрелость. Не пачкай имя Дзержинского Ф.Э. Эта эпоха наших дедов и отцов, они

У многих "отцов" не появилось детей, многие "деды" не увидели своих внуков благодаря таким деятелям как Ф.Э.
Профайл
Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
460
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против...
Отправлено: 21.11.25 - 10:53
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие достижения, которыми мы гордимся, действительно появились в СССР, но важно помнить: образование, медицина и индустриализация не были «подарком революции». В странах, где ничего не ломали насильно — Германии, Франции, Великобритании, Японии, США — бесплатная школа, медицина и заводы появились без ГУЛАГа и раскулачивания. СССР просто догнал мировой тренд, но очень жёсткой ценой. Поэтому разговор о названиях улиц — не про спор, «было ли что-то сделано». Было, и сделано руками людей. Вопрос в другом: кого мы хотим увековечивать в названии города — тех, кто его строил, или далёких идеологов, которые к нему не имели отношения
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS