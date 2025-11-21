Александр ОЛЕЙНИК: Переименовать или оставить? Память против идеологии
Отправлено: 21.11.25 - 10:40
Я родился в Рудном, но вырос не здесь. Меня увезли из города ещё до того, как я научился мыслить или отождествлять себя с этим местом. Вернулся почти тридцатилетним. Для меня названия улиц не несут «тёплые детские воспоминания». Зато я остро чувствую, что стоит за тем или иным именем, и какую память оно формирует. Читать новость
даже не стал дочитывать статью до конца. Веет прошлой белогвардейщиной и нынешним махровым либерализмом. Таких мастеров охаивать прошлое нынче много. Сами ничего не сотворили, но готовы поумничать и дать советы. С высоты нашего времени очень легко рассуждать кто прав и кто виноват. А нырни в ту эпоху и будет тебе экзамен на зрелость. Не пачкай имя Дзержинского Ф.Э. Эта эпоха наших дедов и отцов, они мудрее были и строили государство в котором потом мы появились, получили образование. К сожалению сейчас много неблагодарных потомков пачкают историю. Названия действительно имеют историческое значение. А что разве не было в нашем регионе 40 летия Октября, 5 апреля,Бородина, Павших борцов? Все было. И то что было надо беречь.
Автор начитался и насмотрелся либеральных поделок, а скорее вырос на них и теми же штампами рассуждает. Красный террор, палачи, совок, деды жили неправильно, а мы хотим правильно. Заметил, больше всех "пинают" Союз те, кто в нем практически не жил. Всяк норовит пнуть мертвого льва.
[/quote Да ужжж... Все великое видится издалека... Если бы не Великий октябрь- не было бы всеобщего бесплатного образования, медицины, не было бы великих строек и предприятий, городов и поселков , которые сейчас равняют с землей, которыми мы еще все гордимся. хотя то что создано трудом и руками тысяч людей, прихватизировано и отдано в частные руки...
Многие достижения, которыми мы гордимся, действительно появились в СССР, но важно помнить: образование, медицина и индустриализация не были «подарком революции». В странах, где ничего не ломали насильно — Германии, Франции, Великобритании, Японии, США — бесплатная школа, медицина и заводы появились без ГУЛАГа и раскулачивания. СССР просто догнал мировой тренд, но очень жёсткой ценой. Поэтому разговор о названиях улиц — не про спор, «было ли что-то сделано». Было, и сделано руками людей. Вопрос в другом: кого мы хотим увековечивать в названии города — тех, кто его строил, или далёких идеологов, которые к нему не имели отношения
