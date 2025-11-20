НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Завтра аким Костанайской области встретится с жителями Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52989
Завтра аким Костанайской области встретится с жителями Костаная
Отправлено: 20.11.25 - 20:25
Завтра, 21 ноября, в 11:00 состоится встреча акима Костанайской области Кумара АКСАҚАЛОВА с жителями Костаная. Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Тәуелсіздік, 85 (здание старой филармонии), 2 этаж, актовый зал. А в Рудном завтра пройдут общественные слушания по переименованию улиц.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29297
Re: Завтра аким Костанайской области встретится с жителями...
Отправлено: 20.11.25 - 20:25
#1
111 опять побежишь сыночку-корзиночку с Акимом фоткать? Смотри, не пропусти, если будут отталкивать - бейся до конца :lol:
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
874
Re: Завтра аким Костанайской области встретится с жителями...
Отправлено: 20.11.25 - 20:32
#2
депутаты четко проголосуют "за" переименование. Скажут по многочисленным просьбам населения города надо так сделать ибо житья никакого хорошего не будет.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1928
Re: Завтра аким Костанайской области встретится с жителями...
Отправлено: 20.11.25 - 20:58
#3
Цитата:
Но голосовать за предложенные изменения могут только депутаты рудненского маслихата. 

Ну а смысл в этом междусобойчике? Иллюзия выбора. Типа "ваше мнение важно для нас". Как обычно. Как у нас. Нагонят для виду старцев седовласых, которые скажут, что "Имя Молдагуловой - как глоток свежего воздуха для Рудного! Еще наши прадеды хотели жить именно на такой улице" и все в таком духе. Все понятно ч гарантией в 300%.
показуха и формализм. Лучше дороги бы в городе сделали
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4835
Завтра аким Костанайской области встретится с жителями Костаная
Отправлено: 20.11.25 - 22:37
#4
Цитата:
vofkakst:
Лучше дороги бы в городе сделали

Ну так на это средства нужны, а у них бюджет экономить нужно, как из статьи про автобусы с Брунером видно. А при переименовании очереди в ЦОНы или куда там ещё потянутся, для принудительного переоформления документов, за счёт заявителя. :lol:

А реально детский бред, к чему переименовывать? Если кто не научился или не может любить свой город, с теми улицами, что уже названы, или страну, с теми городами, что уже тоже названы, то и не научится. Тут переименовывай, не переименовывай - результат ноль. Не от большого ума все эти движения происходят. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 20.11.2025 - 23:40]
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2315
Re: Завтра аким Костанайской области встретится с жителями...
Отправлено: 20.11.25 - 22:54
#5
Цитата:
на них будут обсуждать переименование улицы 50 лет Октября в улицу Достық и улицы И. Франко в улицу Әлии Молдағұловой.

Источник:


Поддерживаю двумя руками! улицу Я.Гашека переименовать... что замечательного сделал для Казахстана, Костаная этот писатель анекдотов? Кроме о «Бравом солдате Швейке» ничего вспомнить...
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4835
Завтра аким Костанайской области встретится с жителями Костаная
Отправлено: 20.11.25 - 23:00
#6
Ну вот, я же говорю, что не от большого ума все эти затейники! :lol: Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что замечательного сделал для Казахстана

А Аль-Фараби или Тәуелсіздік, что хорошего сделали? Если уже вашей логике следовать! 8-)
В США вообще улицы номерами называют и живут же как то. Без переименований. 8-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29297
Завтра аким Костанайской области встретится с жителями Костаная
Отправлено: 20.11.25 - 23:05
#7
Цитата:
Эл-починно:
В США вообще улицы номерами называют и живут же как то. Без переименований.

Ну у них столько батыров нет :lol:
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8586
Re: Завтра аким Костанайской области встретится с жителями...
Отправлено: 20.11.25 - 23:32
#8
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
maxsaf:


Франко, Гашек - ну, с этими понятно- переименуют, как говориться, за милую душу- у меня вопрос- а, против Ленина - кишка тонка ????
Наверное, правильный был лозунг в СССР- "...Ленин - живее всех живых..."
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29297
Завтра аким Костанайской области встретится с жителями Костаная
Отправлено: 20.11.25 - 23:59
#9
Цитата:
ACROS:
у меня вопрос- а, против Ленина - кишка тонка ????

А чё с проспектом Назарбаева, ну и с улицами, где есть?
