Завтра аким Костанайской области встретится с жителями Костаная
Отправлено: 20.11.25 - 20:25
Завтра, 21 ноября, в 11:00 состоится встреча акима Костанайской области Кумара АКСАҚАЛОВА с жителями Костаная. Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Тәуелсіздік, 85 (здание старой филармонии), 2 этаж, актовый зал. А в Рудном завтра пройдут общественные слушания по переименованию улиц. Читать новость
Но голосовать за предложенные изменения могут только депутаты рудненского маслихата.
Ну а смысл в этом междусобойчике? Иллюзия выбора. Типа "ваше мнение важно для нас". Как обычно. Как у нас. Нагонят для виду старцев седовласых, которые скажут, что "Имя Молдагуловой - как глоток свежего воздуха для Рудного! Еще наши прадеды хотели жить именно на такой улице" и все в таком духе. Все понятно ч гарантией в 300%. показуха и формализм. Лучше дороги бы в городе сделали
Ну так на это средства нужны, а у них бюджет экономить нужно, как из статьи про автобусы с Брунером видно. А при переименовании очереди в ЦОНы или куда там ещё потянутся, для принудительного переоформления документов, за счёт заявителя.
А реально детский бред, к чему переименовывать? Если кто не научился или не может любить свой город, с теми улицами, что уже названы, или страну, с теми городами, что уже тоже названы, то и не научится. Тут переименовывай, не переименовывай - результат ноль. Не от большого ума все эти движения происходят.
Франко, Гашек - ну, с этими понятно- переименуют, как говориться, за милую душу- у меня вопрос- а, против Ленина - кишка тонка ???? Наверное, правильный был лозунг в СССР- "...Ленин - живее всех живых..."
Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать