Re: Кто должен платить штраф за яму на дороге - начальник отдела...

Отправлено: - 21:25

Ну вот, прилетело... Будет урок.

Отделу ЖКХ надо было обращаться в начале к тому кто выдавал и закрывал ордер на производство ремонтных работ, запросить и рассмотреть документы, далее обращаться к ГКП "КТЭК" чтобы устранили брак в восстановительных работах.

При этом отделу ЖКХ и подрядчику в лице ТОО "Таза Жол АТ" не надо спать, и следить за теми кто у них на вверенном им хозяйстве проводит какие-либо работы, включая контроль за гарантийным сроком после восстановления покрытия, не говоря уж про саму теплотрассу