Убийство из-за женщины, но какой? - Прения по делу о расправе за оскорбление бывшей жены прошли в суде Костаная
 
 
20.12.07
52989
Убийство из-за женщины, но какой? - Прения по делу о расправе за оскорбление бывшей жены прошли в суде Костаная
Отправлено: 20.11.25 - 19:18
Отправлено: 20.11.25 - 19:18
Прокурор настаивала на том, что Тлеубергенова убил Омаров, так как первый якобы сказал, что жена последнего оказывает интимные услуги в массажном салоне. И заявила: защита попытается доказать, что Тлеубергенова убил кто-то другой за его связь с другими женщинами.
Читать новость

19.07.23
323
Отправлено: 20.11.25 - 19:18
На фото два человека с одинаковыми фамилиями и именем, т.е. опечатка
05.01.07
2760
Отправлено: 20.11.25 - 19:39
Ошибки нет. Но уточнение мы сделали.
