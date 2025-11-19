НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ А на дороге гуси купаются – На объездную дорогу возле села Айет жалуются дальнобойщики
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52988
А на дороге гуси купаются – На объездную дорогу возле села Айет жалуются дальнобойщики
Отправлено: 19.11.25 - 09:54
Дорога, на которой водитель снял видео, и так объездная, но качество ее таково, что на ней в лужах плескаются гуси, а водители в это время объезжают ямы по обочине. Состояние объездной в районе села Айет, ведущей на Николаевку, Варваринку и дальше на границу с РФ, явно оставляет желать лучшего.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3908
Re: А на дороге гуси купаются – На объездную дорогу возле села...
Отправлено: 19.11.25 - 09:54
Отправлено: 19.11.25 - 09:54
#1
как вы лодку назовёте.. переименовали Тарановку в ЛунаМясо. Вот теперь и будет всё время мясо под луной.
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
974
Re: А на дороге гуси купаются – На объездную дорогу возле села...
Отправлено: 20.11.25 - 10:33
Отправлено: 20.11.25 - 10:33
#2
Цитата:
юля елиссева:
и будет всё время мясо под луной.


я бы тоже такое покурил
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
568
Re: А на дороге гуси купаются – На объездную дорогу возле села...
Отправлено: 20.11.25 - 18:35
Отправлено: 20.11.25 - 18:35
#3
То была ТАРАНОВКА!, Сейчас конечно совсем не то, совсем к сожалению
