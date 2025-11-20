НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Александр Брунер отозвал иск к акимату об оптимизации автобусов в Костанае
 
 
Александр Брунер отозвал иск к акимату об оптимизации автобусов в Костанае
Отправлено: 20.11.25 - 16:56
Отправлено: 20.11.25 - 16:56
Судебное разбирательство по иску перевозчика Александра БРУНЕРА развивалось самым необычным образом. Сначала предприниматель заявил отвод судье Аскару БЕКЕНОВУ, а после и вовсе отозвал свой иск. Что случилось?
Александр Брунер отозвал иск к акимату об оптимизации автобусов в Костанае
Отправлено: 20.11.25 - 16:56
Такие люди как Брунер вызывают уважение, поскольку большинство предпринимателей ничего не будут предпринимать для отстаивания своих интересов, заранее опуская руки, поскольку судится против бетонной стены (акимат, государство) очень непросто. И данный процесс это наглядно показывает.

Re: Александр Брунер отозвал иск к акимату об оптимизации...
Отправлено: 20.11.25 - 17:27
Судьи видимо совсем не дорожат должностями, такое складывается впечатление, ну ничего все течёт, все изменяется
Re: Александр Брунер отозвал иск к акимату об оптимизации...
Отправлено: 20.11.25 - 18:07
Хорошо хоть язык не показал, а ведь есть такие судьи,видели знаем
