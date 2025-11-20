НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Кто должен платить штраф за яму на дороге - начальник отдела ЖКХ или коммунальщики? Ответ искали в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52986
Кто должен платить штраф за яму на дороге - начальник отдела ЖКХ или коммунальщики? Ответ искали в суде Костаная
Отправлено: 20.11.25 - 13:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат БЕГАЛИН пытается через суд оспорить штраф в размере 39 320 тенге, выписанный ему после жалоб горожан. Защита чиновника полагает, что Бегалин - не тот, кто нужен полиции.
Читать новость

р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
873
Re: Кто должен платить штраф за яму на дороге - начальник отдела...
Отправлено: 20.11.25 - 13:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну правильно. откуда полисмены знают кто там ковырялся на дороге? Они предписание выписали хозяину. Раз недоглядел- получи письмо счастья.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS