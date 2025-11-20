НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Виноваты оба водителя" - Видео с ДТП на трассе возле Александрополя прокомментировали в полиции Костанайской области
 
 
"Виноваты оба водителя" - Видео с ДТП на трассе возле Александрополя прокомментировали в полиции Костанайской области
Отправлено: 20.11.25 - 13:33
Установлено, что водитель грузового автомобиля DAF оставил транспортное средство на проезжей части, нарушая ПДД, что создало препятствие для других участников движения.
Re: "Виноваты оба водителя" - Видео с ДТП на трассе...
Отправлено: 20.11.25 - 13:33
водитель DAF типичный разгильдяй и это еще мягко по литературному сказано. аварийку не включил, бухнул и уснул, считая, что баклажка с водой все проблемы в ночное время решит. Если аварийка не работает, надо предпринять все меры для оповещения транспорта, проеэжающего в обоих направлениях. Вплоть до разжигания сигнального костра..
Re: "Виноваты оба водителя" - Видео с ДТП на трассе...
Отправлено: 20.11.25 - 13:54
Цитата:
рихард:
Вплоть до разжигания сигнального костра

:lol:

Не кого не защищаю. Потому что Незнаю всю картину.
Незнаю причину поломки. Я знаю точно щас в этой профессии много людей у которых руки из жопы ростут. Которые не могут. Решить лёгкую поломку.
И это горькая правда.

Я уходя в рейс который длится по два месяца. Подошёл и шефу показал на балон. Смотрите. Хотите что б я в тюрьму угодил.?.
Привезли новые через 30 мин.

По поводу боклажки.

В автомобиле, в хорошем, у хорошего водителя есть аварийный знак.
Re: "Виноваты оба водителя" - Видео с ДТП на трассе...
Отправлено: 20.11.25 - 13:55
И насчёт газели. В телефоне долбился или на дорогу смотрел?
