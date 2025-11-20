Re: Сократить рабочий день на один час для родителей предложили...

Отправлено: - 10:27

Депутату лишь бы предложить (а там промелькаться надо чтоб заметили) а в итоге как и кто ,главное за чей счет это будет исполняться ей ровным счетом по барабану. Лучше бы изыскали средства чтобы мамаши побольше посидели со своим чадом,а не таскались с позаранку с неспывшимся детками