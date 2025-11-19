НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: История подарила нам многоцветье
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52981
Юрий БОНДАРЕНКО: История подарила нам многоцветье
Отправлено: 19.11.25 - 16:26
В последние десятилетия в Костанае появились и бюст Анатолия Уфимцева возле шахматного клуба, и памятник Ыбраю Алтынсарину, да и не только. К нам приезжали и такие мирового уровня величины, как Константин Симонов, Чингиз Айтматов, Олжас Сулейменов… А много ли мы видели табличек с надписями «Здесь был такой-то»?.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12285
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История подарила нам многоцветье
Отправлено: 19.11.25 - 16:26
#1
**Кому не до семьи, тот будет особенно охотно толковать о сексе.**

----Почему - то сразу вспомнился один форумчанин . :-x
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2437
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: История подарила нам многоцветье
Отправлено: 19.11.25 - 16:58
#2
В пятницу в Рудном пройдут "общественные слушания" на тему переименований...
Те, кто не дорожит историей, своего добиваются с упорством, достойным лучшего применения.
Абсолютно никакого практического смысла это не имеет.
