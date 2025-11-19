Отправлено: - 16:26

В последние десятилетия в Костанае появились и бюст Анатолия Уфимцева возле шахматного клуба, и памятник Ыбраю Алтынсарину, да и не только. К нам приезжали и такие мирового уровня величины, как Константин Симонов, Чингиз Айтматов, Олжас Сулейменов… А много ли мы видели табличек с надписями «Здесь был такой-то»?.