/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 22:25
#9856
Цитата:
111:
Сочинять то не надо, кто и где и на что и на кого указывал?

Я указывал, на бездействие чиновников, которые так никого к тебе и не отправили проверить возможную незаконную перепланировку, врезку дополнительных труб отопления, установку теплого пола без разрешения, и посчитать теплопотери, которыми озаботился сам аким, из-за открытых зимой окон в твоих квартирах из-за жары. :lol:
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4833
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 22:54
#9857
Цитата:
maxsaf:

Если бы чел мог читать и понимать прочитанное, то и не писал бы всякие глупости! :lol:
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17266
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 23:08
#9858
Цитата:
Эл-починно:

Да из бывших.. Но их не так много ели вы все Думаите.
Это мать моих. Детей.

Боженька сказал мне. Неси крест этот до конца. Помогай.

Я не из тех который в год по сорок раз женятся..

Я другой
Я его слышу.
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17266
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 23:17
#9859
Не сказать чтоб каждый день но. Хожу в церковь.
Сидел на лавочке. Плакал. Не молился, потому как молитвы Незнаю. Просто сидел. И не чего не просил. Просто серде чисто хотя я не знаю за что.

Села рядом девушка в платке, без макияжа.

Я повернул голову. Она повернула...

боженька мне сказал.. Ты готов раздрлбай к такому?
НЕТ. Я ВСТАЛ И УШЕЛ НЕДОСТОЕН. ЕЁ
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 00:10
#9860
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Я указывал, на бездействие чиновников

И они что, помогли Виту?
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 00:16
#9861
Магазинщик куда делся, который всю свою жизнь боролся со мной, теперь без меня ему стало неинтересно и он на фик покинул сайт?
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 00:19
#9862
И кому стало лучше?
Ну не НГ, стопудово..
А его то друган работает на акимат и получает подарки, и речь не только о то человеке с восьмухи..
Ну переобулся наконец то, и это радует
Наверно мы все такие с нашего мира.
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 00:25
#9863
15 лет назад!
Я тогда воскрикнул Нокиа Хаккапелита!!
И после этого, как отпугнул от его шин, которые он продавал, каких то клиентов и оказывается я рекламировал эти шины..
Веселое было время, но я тогда не знал, как зайдет это со временем и меня объявят злостным рекламщиком..
По моему тогда рекламой занимался профессионально Уид, но что то не срослось там и я стал виновен..
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 02:41
#9864
Цитата:
111:
И они что, помогли Виту?

Ну если тебя оштрафовали или переделать всё заставили - то всем твоим соседям помогли :lol:
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 02:42
#9865
Цитата:
111:
Магазинщик куда делся, который всю свою жизнь боролся со мной, теперь без меня ему стало неинтересно и он на фик покинул сайт?

Поборол, и теперь отдыхает :-)
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 02:44
#9866
Цитата:
111:
что то не срослось там и я стал виновен..

Судьба у тебя такая. Смирись :lol:
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29292
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 02:45
#9867
Цитата:
111:
И кому стало лучше? Ну не НГ, стопудово..

Ты им теперь в инсте просмотры накручиваешь 8-)
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17266
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 03:51
#9868
Вобщем час назад говорил с ней. Ну спросил как там дела. Она и так пллакала . Приехали мужики. Сказали не сы спи. Даже хлеб привезли. Сказали теперь. Ты пот контролем.

Я й и ссказал, че я с тобой шутки играю.
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 12:15
#9869
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Поборол, и теперь отдыхает

Почему это?
Он на меня в Инсте подписан, блюдит за мной, там же автоматически сообщения мои читаются у него.
Там много кто так сделал втихушку
Он хоть открыто сидит у меня, не тарится, приговаривая Держи врага своего всегда рядом..

[Исправлено: 111, 19.11.2025 - 13:16]
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17266
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.11.25 - 14:06
#9870
Мир не без добрых людей.
Девушка сегодня хоть выспалась. А то мне звонят.
Слушай она у тебя бледная вся, трясётся от страха

Я им. Да зашугали её эти типы. Они мне, мы вобщем её вчера в магазин отвезли.. Она там хоть покупки сделала домой


Сегодня мне звонит, буквально час назад. Слышу голос бодрый. Ожила.

Я ей Да не бойся ты не кого. Ты в безопасности. Эти ребята с которыми я тебя стукнул. В больших звания хоть и на пенсии. А то што выглядят молодо. Так пенсия у них в 40 начинаеся)

Спи, кушай. Все будет хорошо. Это не ты должна боятся. Это они должны боятся. Я, ещё тяжёлую артилерию не подтянул. Думаю и этих ребят хватит пока.
