Отправлено: 18.11.25 - 22:25
Цитата:
Я указывал, на бездействие чиновников, которые так никого к тебе и не отправили проверить возможную незаконную перепланировку, врезку дополнительных труб отопления, установку теплого пола без разрешения, и посчитать теплопотери, которыми озаботился сам аким, из-за открытых зимой окон в твоих квартирах из-за жары.
111:
Сочинять то не надо, кто и где и на что и на кого указывал?


Отправлено: 18.11.25 - 22:54
Цитата:
Если бы чел мог читать и понимать прочитанное, то и не писал бы всякие глупости!
maxsaf:
Если бы чел мог читать и понимать прочитанное, то и не писал бы всякие глупости!
Отправлено: 18.11.25 - 23:08
Цитата:
Да из бывших.. Но их не так много ели вы все Думаите.
Это мать моих. Детей.
Боженька сказал мне. Неси крест этот до конца. Помогай.
Я не из тех который в год по сорок раз женятся..
Я другой
Я его слышу.
Эл-починно:






Отправлено: 18.11.25 - 23:17
Не сказать чтоб каждый день но. Хожу в церковь.
Сидел на лавочке. Плакал. Не молился, потому как молитвы Незнаю. Просто сидел. И не чего не просил. Просто серде чисто хотя я не знаю за что.
Села рядом девушка в платке, без макияжа.
Я повернул голову. Она повернула...
боженька мне сказал.. Ты готов раздрлбай к такому?
НЕТ. Я ВСТАЛ И УШЕЛ НЕДОСТОЕН. ЕЁ





Отправлено: 19.11.25 - 00:10
Цитата:
Цитата:
И они что, помогли Виту?
maxsaf:
Цитата:
Я указывал, на бездействие чиновников
И они что, помогли Виту?
Отправлено: 19.11.25 - 00:16
Магазинщик куда делся, который всю свою жизнь боролся со мной, теперь без меня ему стало неинтересно и он на фик покинул сайт?
Отправлено: 19.11.25 - 00:19
И кому стало лучше?
Ну не НГ, стопудово..
А его то друган работает на акимат и получает подарки, и речь не только о то человеке с восьмухи..
Ну переобулся наконец то, и это радует
Наверно мы все такие с нашего мира.




Отправлено: 19.11.25 - 00:25
15 лет назад!
Я тогда воскрикнул Нокиа Хаккапелита!!
И после этого, как отпугнул от его шин, которые он продавал, каких то клиентов и оказывается я рекламировал эти шины..
Веселое было время, но я тогда не знал, как зайдет это со временем и меня объявят злостным рекламщиком..
По моему тогда рекламой занимался профессионально Уид, но что то не срослось там и я стал виновен..




Отправлено: 19.11.25 - 02:41
Цитата:
Ну если тебя оштрафовали или переделать всё заставили - то всем твоим соседям помогли
111:
И они что, помогли Виту?

Ну если тебя оштрафовали или переделать всё заставили - то всем твоим соседям помогли
Отправлено: 19.11.25 - 02:42
Цитата:
Поборол, и теперь отдыхает
111:
Магазинщик куда делся, который всю свою жизнь боролся со мной, теперь без меня ему стало неинтересно и он на фик покинул сайт?

Поборол, и теперь отдыхает
Отправлено: 19.11.25 - 02:44
Цитата:
Судьба у тебя такая. Смирись
111:
что то не срослось там и я стал виновен..

Судьба у тебя такая. Смирись
Отправлено: 19.11.25 - 02:45
Цитата:
Ты им теперь в инсте просмотры накручиваешь
111:
И кому стало лучше? Ну не НГ, стопудово..

Ты им теперь в инсте просмотры накручиваешь
Отправлено: 19.11.25 - 03:51
Вобщем час назад говорил с ней. Ну спросил как там дела. Она и так пллакала . Приехали мужики. Сказали не сы спи. Даже хлеб привезли. Сказали теперь. Ты пот контролем.
Я й и ссказал, че я с тобой шутки играю.
Я й и ссказал, че я с тобой шутки играю.
Отправлено: 19.11.25 - 12:15
Цитата:
Цитата:
Почему это?
Он на меня в Инсте подписан, блюдит за мной, там же автоматически сообщения мои читаются у него.
Там много кто так сделал втихушку
Он хоть открыто сидит у меня, не тарится, приговаривая Держи врага своего всегда рядом..
[Исправлено: 111, 19.11.2025 - 13:16]
maxsaf:
Цитата:
Поборол, и теперь отдыхает
Почему это?




Отправлено: 19.11.25 - 14:06
Мир не без добрых людей.
Девушка сегодня хоть выспалась. А то мне звонят.
Слушай она у тебя бледная вся, трясётся от страха
Я им. Да зашугали её эти типы. Они мне, мы вобщем её вчера в магазин отвезли.. Она там хоть покупки сделала домой
Сегодня мне звонит, буквально час назад. Слышу голос бодрый. Ожила.
Я ей Да не бойся ты не кого. Ты в безопасности. Эти ребята с которыми я тебя стукнул. В больших звания хоть и на пенсии. А то што выглядят молодо. Так пенсия у них в 40 начинаеся)
Спи, кушай. Все будет хорошо. Это не ты должна боятся. Это они должны боятся. Я, ещё тяжёлую артилерию не подтянул. Думаю и этих ребят хватит пока.






