≡ Бешеные лисы озадачили костанайских ветеринаров
 
 
Бешеные лисы озадачили костанайских ветеринаров
Отправлено: 19.11.25 - 10:51
Жители Костанайской области жалуются на нападения лисиц. В управлении ветеринарии заявляют, что не вправе заниматься активным контролем над популяцией, где с большой вероятностью находятся заражённые бешенством хищники.
Читать новость

Re: Бешеные лисы озадачили костанайских ветеринаров
Отправлено: 19.11.25 - 10:51
Охотобщества сейчас больше для развлечения, нет промысловой охоты, никто лисьих шуб, шапок и прочего не шьёт, закрылась целая система цехов, быткомбинатов, шкуры крс пока закуп на Турцию шёл сдавали люди, сейчас все просто выбрасывается на свалку, короче лисы нас пока побеждают :lol:, и таких примеров масса, сайгаки таранят поля в южных районах, травой зарастают посёлки и города, короче от чего ушли к тому идём, природа поглощает всё, но главное ЛИСЫ :lol: , от них нас никто не защитит :lol:
Re: Бешеные лисы озадачили костанайских ветеринаров
Отправлено: 19.11.25 - 10:59
Каракурты там весь инстаграм захватили, саранча, муха цеце, бред сивой кобылы кругом
Re: Бешеные лисы озадачили костанайских ветеринаров
Отправлено: 19.11.25 - 12:05
Вот от них пошел и бешеный грипп
