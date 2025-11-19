Отправлено: - 10:51

Охотобщества сейчас больше для развлечения, нет промысловой охоты, никто лисьих шуб, шапок и прочего не шьёт, закрылась целая система цехов, быткомбинатов, шкуры крс пока закуп на Турцию шёл сдавали люди, сейчас все просто выбрасывается на свалку, короче лисы нас пока побеждают, и таких примеров масса, сайгаки таранят поля в южных районах, травой зарастают посёлки и города, короче от чего ушли к тому идём, природа поглощает всё, но главное ЛИСЫ, от них нас никто не защитит