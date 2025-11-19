НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Гостиницы для коров? О необходимости обязательной карантинизации сельхозживотных при перемещении заявляют в Костанайской области
 
 
Гостиницы для коров? О необходимости обязательной карантинизации сельхозживотных при перемещении заявляют в Костанайской области
Отправлено: 19.11.25 - 09:51
Предположим, я купил корову и намерен перевезти её из пункта А в пункт Б. Со следующего года меня обяжут (по крайней мере, так анонсировано) держать животное на карантине. Об этом сообщил руководитель областного управления ветеринарии Толеген ИМАНБАЕВ.
Михаил
Re: Гостиницы для коров? О необходимости обязательной...
Отправлено: 19.11.25 - 09:51
#1
Неужто просто нельзя нормально наладить первичный осмотр, вакцинирование (в стойлах владельцев)??? Деньги некуда девать???? Вот ветврачей, которые не исполняют свои обязанности (берут одно количество вакцин, а их не используют, уничтожают, чтобы изобразить свою работу), владельцев, которые прячут свой скот и не дают вакцинировать- к ногтю и штрафовать! Тогда не нужно будет изобретать левые способы распила бюджетных средств!!1
Михаил
Re: Гостиницы для коров? О необходимости обязательной...
Отправлено: 19.11.25 - 09:52
#2
Как говорил дедушка Ленин- УЧЕТ И КОТНРОЛЬ!!!
