Re: Гостиницы для коров? О необходимости обязательной...

Отправлено: - 09:51

Неужто просто нельзя нормально наладить первичный осмотр, вакцинирование (в стойлах владельцев)??? Деньги некуда девать???? Вот ветврачей, которые не исполняют свои обязанности (берут одно количество вакцин, а их не используют, уничтожают, чтобы изобразить свою работу), владельцев, которые прячут свой скот и не дают вакцинировать- к ногтю и штрафовать! Тогда не нужно будет изобретать левые способы распила бюджетных средств!!1