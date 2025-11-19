Re: Правила прописки изменят в Казахстане: что нужно знать

Отправлено: - 09:14

все равно надо идти в ЦОН за ЭЦП, а срок действия его ограничен. Пожилым людям с этим ЭЦП проблемно работать. Проще по старинке. Личная явка в ЦОН, там все вопросы и решить-прописаться и выписаться.