Правила прописки изменят в Казахстане: что нужно знать
 
 
NG.kz
20.12.07
Сообщений:
Правила прописки изменят в Казахстане: что нужно знать
Отправлено: 19.11.25 - 09:14
В Казахстане меняется порядок регистрации граждан по месту жительства. Детали изменений, которые вступят в силу 24 ноября, сообщила пресс-служба АО "НИТ". Обновления коснулись как собственников жилья, так и граждан, проживающих в государственном арендном жилье.
рихард
26.07.18
Сообщений:
Re: Правила прописки изменят в Казахстане: что нужно знать
Отправлено: 19.11.25 - 09:14
все равно надо идти в ЦОН за ЭЦП, а срок действия его ограничен. Пожилым людям с этим ЭЦП проблемно работать. Проще по старинке. Личная явка в ЦОН, там все вопросы и решить-прописаться и выписаться.
