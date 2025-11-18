Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде по делу о клевете против замакима Костанайской области
Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде по делу о клевете против замакима Костанайской области
Отправлено: 18.11.25 - 18:59
Отправлено: 18.11.25 - 18:59
Николай Гиньятов заявил, что вину "категорически не признаёт", а свою жалобу поддерживает. Он просил суд прекратить разбирательство по этому делу, так как именно 18 августа, то есть в обозначенную в протоколе дату, он ничего о Мусагазиной не писал.
Re: Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде...
Отправлено: 18.11.25 - 18:59
Теперь ещё и этим влетит
- Какие документы были приложены к обращению потерпевшей? - поинтересовалась судья.
- Там были все скриншоты, обращения, - ответил участковый. - Я со всеми не ознакамливался.
- А вы проверяли факты, изложенные в обращении потерпевшей? - переспросила Балжан Оспанова.
- Нет, не проверял, - пояснил инспектор Тулегенов.
Отправлено: 18.11.25 - 21:14
Отправлено: 18.11.25 - 21:14
Ну им команду фас дали, они и отработали. Типа - проверять же всё равно никто не будет.
А оно воно как вышло!
maxsaf:
Ну им команду фас дали, они и отработали. Типа - проверять же всё равно никто не будет.
А оно воно как вышло!
Отправлено: 18.11.25 - 21:23
Отправлено: 18.11.25 - 21:23
Если серьёзно, я не пойму, как работает система правосудия в Казахстане. Ведь по логике, следствие, адвокаты, прокуратура пока не разберутся и не договорятся, до суда как правило не доходит. Ну я так представляю правосудие. И только когда уже дез суда или судебного разбирательства ну просто никак, тогда в суд подают. Но на этот период все, абсолютно все доказательства и возможности, должны быть проверены. Причём всеми сторонами. А тут тащат весь мусор сразу в суд. Тут от исполнителей (инспектор, участковый), до Мусагазиной всех наказать за подтасовку и необоснованное обращение в суд.
ПС - а ещё заодно привлечь за возможное превышение полномочий одну, а других за не исполнение должным образом своих обязанностей.
Re: Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде...
Отправлено: 18.11.25 - 21:32
в и получила заключение лингвистической экспертизы
Отправлено: 18.11.25 - 21:52
Отправлено: 18.11.25 - 21:52
Одно время помню все кому не лень при власти любили кричать: "я щас милицию вызову, угага ", было время, пора балаган этот заканчивать, этот правозащитник как ни странно для отдельных персонажей, тоже ЧЕЛОВЕК, если он не занимает должность начальника областного уровня, не важно полиции или гражданской службы, так это не недостаток, а в наше время скорее жирный плюс, как говорится "грязные руки - признак чистой совести" ИМХО
Re: Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде...
Отправлено: 18.11.25 - 22:19
Это можно по разному трактовать. Например, с тяжёлым сотрясением мозга лежал.
Re: Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде...
Отправлено: 18.11.25 - 23:32
С таким сотрясением в больнице лежат и не выходят потом на суд)
Темболее он в коментах в нг написал
Я не терялся в отпуске был)
Тоесть инсайд корреспондента телеграм канала как будто бы правдив))
С таким сотрясением в больнице лежат и не выходят потом на суд)
Темболее он в коментах в нг написал
Я не терялся в отпуске был)
Тоесть инсайд корреспондента телеграм канала как будто бы правдив))
Re: Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде...
Отправлено: 19.11.25 - 02:50
Ну это когда за жизнь бояться не приходится, то да, можно и в больнице полежать. Я ничего не утверждаю, просто мысли вслух.
Ну это когда за жизнь бояться не приходится, то да, можно и в больнице полежать. Я ничего не утверждаю, просто мысли вслух.
