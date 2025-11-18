НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Все ушло на баранов - В деле о "деревне заемщиков" подсудимые раскрыли подробности бизнеса, на который шли деньги
 
 
Все ушло на баранов - В деле о "деревне заемщиков" подсудимые раскрыли подробности бизнеса, на который шли деньги
Отправлено: 18.11.25 - 19:23
Отправлено: 18.11.25 - 19:23
Согласно обвинению, они принудили более 30 давних друзей и знакомых из села Садчиковка взять кредиты на общую сумму более 200 млн тенге для растаможки машин на продажу. 17 ноября подсудимые назвали другую причину - занимали деньги для продажи баранины в Дубае.
Re: Все ушло на баранов - В деле о "деревне заемщиков"...
Отправлено: 18.11.25 - 19:23
Цитата:
Ромашкина стала регулярно и очень бурно возмущаться по поводу присутствия корреспондента «НГ» на заседаниях,

Видишь. Вит, как они боятся газету. :lol:
Re: Все ушло на баранов - В деле о "деревне заемщиков"...
Отправлено: 18.11.25 - 23:30
//- А причины неисполнения обязательств? - спросил судья. - Практически со всеми потерпевшими вы своевременно не исполнили своих обязательств. Никому своевременно не погасили долг.//

Да какая разница? Законом вообще разрешена подобная деятельность - принуждение принять участие в пирамиде, нет?! Всё виноваты - мошенники, жулики и прочее.

Почему сами не брали кредиты на прямую в банках - очевидно же. Теперь баранами прикидываются, ой прикрываются! :lol:
