Форум



Новые сообщения • Поиск

Обсуждение публикаций
Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде по делу о клевете против замакима Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52976
Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде по делу о клевете против замакима Костанайской области
Отправлено: 18.11.25 - 18:59
Николай Гиньятов заявил, что вину "категорически не признаёт", а свою жалобу поддерживает. Он просил суд прекратить разбирательство по этому делу, так как именно 18 августа, то есть в обозначенную в протоколе дату, он ничего о Мусагазиной не писал.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29287
Re: Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде...
Отправлено: 18.11.25 - 18:59
#1
#1
Цитата:
- Какие документы были приложены к обращению потерпевшей? - поинтересовалась судья. 

- Там были все скриншоты, обращения, - ответил участковый. - Я со всеми не ознакамливался. 

- А вы проверяли факты, изложенные в обращении потерпевшей? - переспросила Балжан Оспанова. 

- Нет, не проверял, - пояснил инспектор Тулегенов. 



Теперь ещё и этим влетит :-)
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4832
Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде по делу о клевете против замакима Костанайской области
Отправлено: 18.11.25 - 21:14
#2
#2
Цитата:
maxsaf:
Теперь ещё и этим влетит

Ну им команду фас дали, они и отработали. Типа - проверять же всё равно никто не будет. :lol:
А оно воно как вышло! 8-)
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4832
Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде по делу о клевете против замакима Костанайской области
Отправлено: 18.11.25 - 21:23
#3
#3
Если серьёзно, я не пойму, как работает система правосудия в Казахстане. Ведь по логике, следствие, адвокаты, прокуратура пока не разберутся и не договорятся, до суда как правило не доходит. Ну я так представляю правосудие. И только когда уже дез суда или судебного разбирательства ну просто никак, тогда в суд подают. Но на этот период все, абсолютно все доказательства и возможности, должны быть проверены. Причём всеми сторонами. А тут тащат весь мусор сразу в суд. Тут от исполнителей (инспектор, участковый), до Мусагазиной всех наказать за подтасовку и необоснованное обращение в суд. 8-)

ПС - а ещё заодно привлечь за возможное превышение полномочий одну, а других за не исполнение должным образом своих обязанностей. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 18.11.2025 - 22:41]
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7862
Re: Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде...
Отправлено: 18.11.25 - 21:32
#4
#4
в и получила заключение лингвистической экспертизы
Что-то совсем не понятно, зачем нанимать экспертов на совсем очевидные вещи, если чиновница действительно недоглядела на вверенный ей обьект,где произошел такой вот казус с уголовным наклоном
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
564
Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде по делу о клевете против замакима Костанайской области
Отправлено: 18.11.25 - 21:52
#5
#5
Одно время помню все кому не лень при власти любили кричать: "я щас милицию вызову, угага :lol: ", было время, пора балаган этот заканчивать, этот правозащитник как ни странно для отдельных персонажей, тоже ЧЕЛОВЕК, если он не занимает должность начальника областного уровня, не важно полиции или гражданской службы, так это не недостаток, а в наше время скорее жирный плюс, как говорится "грязные руки - признак чистой совести" ИМХО

[Исправлено: ОГПУ, 18.11.2025 - 23:11]
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29287
Re: Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде...
Отправлено: 18.11.25 - 22:19
#6
#6
Цитата:
Гиньятов "закрылся и безвылазно сидит в своем доме, находясь в состоянии, не позволяющем ему адекватно реагировать на действительность". 

Это можно по разному трактовать. Например, с тяжёлым сотрясением мозга лежал.
