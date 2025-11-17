НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 657 из 658«1...655656657658»
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.11.25 - 18:02
#9841
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понял люди которые мни назначили стрелку деньги не хотят вернуть. Ну ладно. Я уже сказал. Много интересных людей вами заинтересовались.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.11.25 - 19:04
#9842
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.11.25 - 19:10
#9843
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 00:09
#9844
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное. Тебя ограбили. И тебя же вызывают на стрелку Я ещё такого не видел даже в кино. Тоесть тебя грабят и потом говорят. Что то ты за базарился. Давай сегодня вечером встретимся и ты будешь отвечать. За свои слова. Это гениально. Уровень мошенничество перешёл на новый уровень.
Эта курица мне звонит. Виталинька ну пожалуйста. Не борись с ними.

ты че.. В смысле у меня заберают деньги , мои. Которорые я не украл. И я должен прятаться,. И молчать. Это вот теперь так сегодня работает?) Охренеть. Тебя там мошенники зашугали. .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 09:24
#9845
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Давай сегодня вечером встретимся и ты будешь отвечать. За свои слова.

Приедь за десять минут до встречи, позвони в полицию, скажи что стоишь там то, меня возможно едут убивать. Пусть потом доказывают, что это не так.

[Исправлено: maxsaf, 18.11.2025 - 10:26]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 11:26
#9846
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Виталинька ну пожалуйста. Не борись с ними.

Вит, пиши на редакционный Вацап, возможно твоя история в новости попадет.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 14:37
#9847
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пока в новости смысла нету. Идёт процесс. А курицу эту в зону безопасности поставил. Пришлось потрудиться. Старые связи с молодости поднять. Там ребята в кнб работали. Щас уже на пенсии. Я их стукнул с ней Они приехали к ней домой. Обменялись номерами. И в случаи угрозы жизни(а там мои дети живут) ровно через две минуты приедут и ласты всем свернут.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17263
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 14:47
#9848
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И кстати у меня ушло ровно 3 часа на организацию безопасности. А ребята после звонка приехали ровно через 15 минут и с ней по общались.
Учитесь депутаты как нужно быстро работать в критической обстановке.
И это я нахожусь от дома за тыщи и тыщи км.

[Исправлено: Домовенок, 18.11.2025 - 14:50]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1864
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 16:18
#9849
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования



если судить по недавним высказываниям Зеленского что он готов возобновить переговоры , может на самом деле так произойдет а может и нет но заявление имеет моральный эффект .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 18:53
#9850
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: В телеграм канале одном писали Гиньятов дома закрылся В состоянии которое мешает ему адекватно реагировать на действительность Полиция не имеет права ему дом вскрывать чтобы на суд привести Поэтому все ждут


Звучит весьма сомнительно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29287
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 19:15
#9851
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пока в новости смысла нету. Идёт процесс.

Ну как знаешь. Обычно огласка сильно помогает в таких случаях.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 21:44
#9852
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Так это твоя бывшая? И она с ними за одно? Чего то я не совсем разберу ху ист ху?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 21:45
#9853
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Обычно огласка сильно помогает в таких случаях.

Особенно когда указываешь гос.органы, которые это проигнорировали. Движуха порой начинается.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46552
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 21:56
#9854
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
Особенно когда указываешь гос.органы, которые это проигнорировали. Движуха порой начинается.

Сочинять то не надо, кто и где и на что и на кого указывал?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46552
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.11.25 - 22:00
#9855
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Цитата:
И кстати у меня ушло ровно 3 часа на организацию безопасности.

Ты оаздал Ремингтоны 870 и Вальтеры защитникам, гранаты Ф-1 и тд?
Профайл
Страница 657 из 658«1...655656657658»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS