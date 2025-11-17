Отправлено: - 09:24

Vit:

Давай сегодня вечером встретимся и ты будешь отвечать. За свои слова.

[Исправлено: maxsaf, 18.11.2025 - 10:26]

Цитата:Приедь за десять минут до встречи, позвони в полицию, скажи что стоишь там то, меня возможно едут убивать. Пусть потом доказывают, что это не так.