Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Отправлено: 17.11.25 - 18:02
Я так понял люди которые мни назначили стрелку деньги не хотят вернуть. Ну ладно. Я уже сказал. Много интересных людей вами заинтересовались.
Отправлено: 17.11.25 - 19:04
Комментарий удален модератором.
Отправлено: 17.11.25 - 19:10
Комментарий удален модератором.
Отправлено: 18.11.25 - 00:09
Самое смешное. Тебя ограбили. И тебя же вызывают на стрелку Я ещё такого не видел даже в кино. Тоесть тебя грабят и потом говорят. Что то ты за базарился. Давай сегодня вечером встретимся и ты будешь отвечать. За свои слова. Это гениально. Уровень мошенничество перешёл на новый уровень.
Эта курица мне звонит. Виталинька ну пожалуйста. Не борись с ними.
ты че.. В смысле у меня заберают деньги , мои. Которорые я не украл. И я должен прятаться,. И молчать. Это вот теперь так сегодня работает?) Охренеть. Тебя там мошенники зашугали. .
Эта курица мне звонит. Виталинька ну пожалуйста. Не борись с ними.
ты че.. В смысле у меня заберают деньги , мои. Которорые я не украл. И я должен прятаться,. И молчать. Это вот теперь так сегодня работает?) Охренеть. Тебя там мошенники зашугали. .
Отправлено: 18.11.25 - 09:24
Цитата:
Приедь за десять минут до встречи, позвони в полицию, скажи что стоишь там то, меня возможно едут убивать. Пусть потом доказывают, что это не так.
[Исправлено: maxsaf, 18.11.2025 - 10:26]
Vit:
Давай сегодня вечером встретимся и ты будешь отвечать. За свои слова.
Давай сегодня вечером встретимся и ты будешь отвечать. За свои слова.
Приедь за десять минут до встречи, позвони в полицию, скажи что стоишь там то, меня возможно едут убивать. Пусть потом доказывают, что это не так.
[Исправлено: maxsaf, 18.11.2025 - 10:26]
Отправлено: 18.11.25 - 11:26
Цитата:
Вит, пиши на редакционный Вацап, возможно твоя история в новости попадет.
Vit:
Виталинька ну пожалуйста. Не борись с ними.
Виталинька ну пожалуйста. Не борись с ними.
Вит, пиши на редакционный Вацап, возможно твоя история в новости попадет.
Отправлено: 18.11.25 - 14:37
Цитата:
maxsaf:Пока в новости смысла нету. Идёт процесс. А курицу эту в зону безопасности поставил. Пришлось потрудиться. Старые связи с молодости поднять. Там ребята в кнб работали. Щас уже на пенсии. Я их стукнул с ней Они приехали к ней домой. Обменялись номерами. И в случаи угрозы жизни(а там мои дети живут) ровно через две минуты приедут и ласты всем свернут.
Отправлено: 18.11.25 - 14:47
Цитата:
Учитесь депутаты как нужно быстро работать в критической обстановке.
И это я нахожусь от дома за тыщи и тыщи км.
[Исправлено: Домовенок, 18.11.2025 - 14:50]
maxsaf:И кстати у меня ушло ровно 3 часа на организацию безопасности. А ребята после звонка приехали ровно через 15 минут и с ней по общались.
Учитесь депутаты как нужно быстро работать в критической обстановке.
И это я нахожусь от дома за тыщи и тыщи км.
[Исправлено: Домовенок, 18.11.2025 - 14:50]
Отправлено: 18.11.25 - 16:18
если судить по недавним высказываниям Зеленского что он готов возобновить переговоры , может на самом деле так произойдет а может и нет но заявление имеет моральный эффект .
Отправлено: 18.11.25 - 18:53
Цитата:
Звучит весьма сомнительно.
abaika95: В телеграм канале одном писали Гиньятов дома закрылся В состоянии которое мешает ему адекватно реагировать на действительность Полиция не имеет права ему дом вскрывать чтобы на суд привести Поэтому все ждут
Звучит весьма сомнительно.
Отправлено: 18.11.25 - 19:15
Цитата:
Ну как знаешь. Обычно огласка сильно помогает в таких случаях.
Vit:
Пока в новости смысла нету. Идёт процесс.
Пока в новости смысла нету. Идёт процесс.
Ну как знаешь. Обычно огласка сильно помогает в таких случаях.
Отправлено: 18.11.25 - 21:44
Цитата:
Так это твоя бывшая? И она с ними за одно? Чего то я не совсем разберу ху ист ху?
Vit:
Так это твоя бывшая? И она с ними за одно? Чего то я не совсем разберу ху ист ху?
Отправлено: 18.11.25 - 21:45
Цитата:
Особенно когда указываешь гос.органы, которые это проигнорировали. Движуха порой начинается.
maxsaf:
Обычно огласка сильно помогает в таких случаях.
Обычно огласка сильно помогает в таких случаях.
Особенно когда указываешь гос.органы, которые это проигнорировали. Движуха порой начинается.
Отправлено: 18.11.25 - 21:56
Цитата:
Цитата:
Сочинять то не надо, кто и где и на что и на кого указывал?
Эл-починно:
Цитата:
Особенно когда указываешь гос.органы, которые это проигнорировали. Движуха порой начинается.
Сочинять то не надо, кто и где и на что и на кого указывал?
Отправлено: 18.11.25 - 22:00
Цитата:
Цитата:
Ты оаздал Ремингтоны 870 и Вальтеры защитникам, гранаты Ф-1 и тд?
Vit:
Цитата:
И кстати у меня ушло ровно 3 часа на организацию безопасности.
Ты оаздал Ремингтоны 870 и Вальтеры защитникам, гранаты Ф-1 и тд?
