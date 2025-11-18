Отправлено: - 18:59

- Какие документы были приложены к обращению потерпевшей? - поинтересовалась судья.



- Там были все скриншоты, обращения, - ответил участковый. - Я со всеми не ознакамливался.



- А вы проверяли факты, изложенные в обращении потерпевшей? - переспросила Балжан Оспанова.



- Нет, не проверял, - пояснил инспектор Тулегенов.





Цитата:Теперь ещё и этим влетит