Обсуждение публикаций
Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде по делу о клевете против замакима Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52975
Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде по делу о клевете против замакима Костанайской области
Отправлено: 18.11.25 - 18:59
Николай Гиньятов заявил, что вину "категорически не признаёт", а свою жалобу поддерживает. Он просил суд прекратить разбирательство по этому делу, так как именно 18 августа, то есть в обозначенную в протоколе дату, он ничего о Мусагазиной не писал.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29283
Re: Правозащитник Николай Гиньятов нашелся. Он выступил в суде...
Отправлено: 18.11.25 - 18:59
#1
Цитата:
- Какие документы были приложены к обращению потерпевшей? - поинтересовалась судья. 

- Там были все скриншоты, обращения, - ответил участковый. - Я со всеми не ознакамливался. 

- А вы проверяли факты, изложенные в обращении потерпевшей? - переспросила Балжан Оспанова. 

- Нет, не проверял, - пояснил инспектор Тулегенов. 



Теперь ещё и этим влетит :-)
