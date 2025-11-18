НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Новый вирус» обвиняют в росте заболеваемости казахстанцы. А что с ней в Костанайской области?
 
 
«Новый вирус» обвиняют в росте заболеваемости казахстанцы. А что с ней в Костанайской области?
Отправлено: 18.11.25 - 17:07
За 45 неделю (с 6 ноября по 12 ноября) сезона 2025/2026 года зарегистрировано 5 545 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости 667,3 на 100 тыс. населения. Наблюдается рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в 1,3 раза.
Re: «Новый вирус» обвиняют в росте заболеваемости казахстанцы. А...
Отправлено: 18.11.25 - 17:07
Ну зато при обращении в ГКП#1 Рудного за прививкой от вируса гриппа получил отказ, типа кончилась вакцина (это в прививочной кабинете) и кончились сроки вакцинации (в кабинете зам. главврача). Готовились называется.
Re: «Новый вирус» обвиняют в росте заболеваемости казахстанцы. А...
Отправлено: 18.11.25 - 17:20
Перегруженные в 2-2,5 раза школы и детсады + тёплая осень = новый вирус?
Re: «Новый вирус» обвиняют в росте заболеваемости казахстанцы. А...
Отправлено: 18.11.25 - 17:39
Мне кажется надо ещё пару американских лабораторий открыть :-x
