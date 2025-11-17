НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике у магазина местные жители в п. Киевский в Костанае. Они возмущены действиями участкового
 
 
Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике у магазина местные жителив п. Киевский в Костанае. Они возмущены действиями участкового
Отправлено: 17.11.25 - 21:01
16 ноября жители п. Киевский обнаружили в неработающем холодильнике рядом с магазином «Киевский» труп кошки с резинкой, перетянутой вокруг шеи. По словам очевидцев, животное могли убить местные дети - якобы за то, что кошка «гадила у них дома». Жители утверждают, что дети «хвастались» своими издевательствами другим детям и соседям.
Re: Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике...
Отправлено: 17.11.25 - 21:01
#1
....с начала на кошечках тренируются в малолетнем возрасте потом людей убивают.....куда смотрит школа педагоги участковый?...
Re: Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике...
Отправлено: 17.11.25 - 21:23
#2
Цитата:
- Участковый даже с родителями детей не поработал - не было профилактической беседы, - прокомментировала «НГ» волонтёр объединения Анастасия СЕРИКОВА.

У меня вопрос, почему собака с полицией не приехала? И почему хозяин этой кошки проявил преступную халатность по отношению к своему подопечному?
Отправлено: 17.11.25 - 21:26
#3
Re: Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике...
Отправлено: 17.11.25 - 21:26
#4
берегитесь биороботов
Re: Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике...
Отправлено: 17.11.25 - 22:57
#5
На ночь читать подобные новости вредит моему здоровье, также перестал смотреть ТВ, особенно новости, не требуется отдельная криминальная рубрика,от начало и до конца убийства,разборки,обвал шахты,падение автобуса с жертвами. Если тарелку ОТАУ я демонтировал еще в 15 году по причине нескончаемого восхваление елбасы,то нынешние кабельное оказались еще хуже
Re: Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике...
Отправлено: 18.11.25 - 10:06
#6
Это уже не дети, это потерянное поколение, привыкли мыслить шаблонно: "дети, дети" эти дети уже спариваются без стульчика и отбирают деньги у младших, поголовно ходят с заточками и ножами, грязь одним словом, а не ДЕТИ
