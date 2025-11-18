НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Место дислокации ГКНС в Костанае изменить нельзя? - В акимате ответили на вопрос после участившихся аварий
 
 
Место дислокации ГКНС в Костанае изменить нельзя? - В акимате ответили на вопрос после участившихся аварий
Отправлено: 18.11.25 - 10:04
Директор ГКП «Костанай Су» Казбек ШАЛАБАЕВ на аппаратном совещании в горакимате, сообщил, что начаты работы по оценке нанесенного дачникам ущерба. После порыва 12 ноября в СО «Энергетик» пострадало 10 участков. В августе — 20.
Читать новость

Отправлено: 18.11.25 - 10:04
Бред какой-то зачем строить "австрийский" в этом месте? Получается идёт агрессивная реклама, "элитное жилье, лучший жк" и прочая прочая мишура, а по факту там гнилые коммуникации, как всегда губы намазали, тылы не помыли, потемкинские деревни, нет фундамента, базы, инфраструктуры, вернее все есть, но очень изношено, опять же СОВЕТСКИЙ задел
