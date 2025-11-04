Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.11.25 - 18:41
Цитата:
А воспитанный человек в одного на "ты" не переходит, ну да ладно.
Хорошо, перефразирую - претензии, а не обвинения, раз вам так приятнее. Все ноете и плачетесь, "почему его не удалили, а меня удалили?", "смотрите у него не было ссылки, а у меня былаааа", я ничо такого не писал, а вы ругаааааааетесь".
Взрослые люди, должны понимать прекрасно. Ну удалили, значит усмотрели нарушение. Если кого-то не удалили - значит пропустили. Человеческий фактор, бывает. Для такого можно главреду написать. И не разводить расследования)
Отправлено: 05.11.25 - 13:11
Цитата:
Цитата:
Эта система, выстроенная редакцией с самого начала своего Существования
В чем проблемы?
Именно они говорят и повторяют все эти почти 20 лет, просят сообщать о нарушения и тд., и потому в том числе, чтобы их не закрыли из за комментариев провокаций.
Модераторы тоже люди и не могут просечь все порой завуалированные комментарии с неким смыслом, вот редакция и просит помощи.
Так всегда было, есть и наверно будет, пока мы 10-15 человек тут тусуемся.
Ты сам что, не жаловался на мои комментарии скажешь?
Жаловался.
Вот нажимал ли анонимно кнопочку, в этом не уверен, но жаловался так же и теперь что, Святой?
В этот раз я узнавал правило, которое МЫ САМИ внесли сюда форумчане и с которым пошла некая неразбериха, потому что редакция начала сама заниматься самодеятельностью и стала пропускать некие картинки, комментарии или скрины без ссылок, в том числе и мои.
Вот возникли и вопросы, на сколько далеко нам можно заходить с ссылками или без них, ведь НАШЕ правило для нас было Святым так сказать и мы тщательно следим за его соблюдением.
Кстати это правило было принято ради меня и я так сказать его автор.
Потому и спрашиваем с редакции.
Отправлено: 06.11.25 - 12:17
Цитата:
Отправлено: 16.11.25 - 19:41
Вечер в хату братья и сестры форумчане. . У меня знакомая девушка попала в беду. Связалась с плохими людьми которые занимаются мошенничеством.Но она не че об этом не подозревала. Просьба у кого есть хороший, высоковалифицированый адвокат. Скинуть телефон в личку. Человека возможно могут или хотят сделать крайним. Или человека из органов. Крутого. Возможно он сможет получить звездочку. Потому как она может сдать всю цепочку.Всем спасибо.
Отправлено: 17.11.25 - 19:35
Уважаемая редакция, объясните пожалуйста причину удаления большого количества сообщений Вита во флуде.
Отправлено: 17.11.25 - 20:28
Цитата:
Криминальная история Вита поинтереснее некоторых статей.
Тимур Гафуров: А ветка Флуд - для событий, которые интересуют наших читателей. И баланс там выстраивается только самими пользователями.
Криминальная история Вита поинтереснее некоторых статей.
Отправлено: 18.11.25 - 09:33
Цитата:
В удаленных сообщениях содержалась ненормативная лексика.
В удаленных сообщениях содержалась ненормативная лексика.
Отправлено: 18.11.25 - 11:03
Цитата:
А можно как-то интервью взять, статью написать? Нам не видно, что именно там в тех удаленных сообщениях, но начало звучит интригующе, потенциально громкое дело
А можно как-то интервью взять, статью написать? Нам не видно, что именно там в тех удаленных сообщениях, но начало звучит интригующе, потенциально громкое дело
Отправлено: 18.11.25 - 11:05
Цитата:
Если пользователь сам этого хочет. Нужно написать на редакционный ватсап, там и обсудим конкретно.
Если пользователь сам этого хочет. Нужно написать на редакционный ватсап, там и обсудим конкретно.
Отправлено: 18.11.25 - 11:27
Уважаемая редакция, у вас есть возможность узнать, куда пропал правозащитник Николай Гиньятов и чем закончился его конфликт с акиматом?
