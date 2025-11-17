НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике у магазина местные жители в п. Киевский в Костанае. Они возмущены действиями участкового
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52971
Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике у магазина местные жители в п. Киевский в Костанае. Они возмущены действиями участкового
Отправлено: 17.11.25 - 21:29
16 ноября жители п. Киевский обнаружили в неработающем холодильнике рядом с магазином «Киевский» труп кошки с резинкой, перетянутой вокруг шеи. По словам очевидцев, животное могли убить местные дети - якобы за то, что кошка «гадила у них дома». Жители утверждают, что дети «хвастались» своими издевательствами другим детям и соседям.
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1863
Re: Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике...
Отправлено: 17.11.25 - 21:26
#1
берегитесь биороботов
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7861
Re: Вероятно, это сделали дети - Труп кошки нашли в холодильнике...
Отправлено: 17.11.25 - 22:57
#2
На ночь читать подобные новости вредит моему здоровье, также перестал смотреть ТВ, особенно новости, не требуется отдельная криминальная рубрика,от начало и до конца убийства,разборки,обвал шахты,падение автобуса с жертвами. Если тарелку ОТАУ я демонтировал еще в 15 году по причине нескончаемого восхваление елбасы,то нынешние кабельное оказались еще хуже
