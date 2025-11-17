НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя ресторана задержали полицейские в центре Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52971
"Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя ресторана задержали полицейские в центре Костаная
Отправлено: 17.11.25 - 13:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошёл в субботу, 15 ноября, около полуночи, возле ресторана Aidana Plaza по адресу ул. Толстого, 53. Как сообщили "НГ" очевидцы, пятеро сотрудников полиции задержали мужчину, который мог выйти из ресторана незадолго до задержания.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7861
Re: "Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя...
Отправлено: 17.11.25 - 13:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От моего дома недалеко слева и справа увеселительные заведения, регулярные салюты, разборки, авто сигналят, крики и клаксоны. Почему именно этот случай попал в прессу?
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2751
"Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя ресторана задержали полицейские в центре Костаная
Отправлено: 17.11.25 - 14:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Почему именно этот случай попал в прессу?

Потому что нам сообщили о нем очевидцы. Вы нам сообщали о разборках возле вашего дома?
Профайл Посетить вебсайт
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1828
Re: "Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя...
Отправлено: 17.11.25 - 15:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что нам несёт данная информация? Надо наградить сотрудников или дрались прокуроры или акиматовские?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2751
"Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя ресторана задержали полицейские в центре Костаная
Отправлено: 17.11.25 - 15:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что нам несёт данная информация?

Был инцидент с задержанием. В центре Костаная. Мы решили узнать причину. Причина оказалась прозаической.
Профайл Посетить вебсайт
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2314
Re: "Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя...
Отправлено: 17.11.25 - 21:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Надо наградить сотрудников или дрались прокуроры или акиматовские?


А что нельзя написать о том как Петров с Ивановым подрались?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2169
Re: "Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя...
Отправлено: 17.11.25 - 21:24
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
От моего дома недалеко слева и справа увеселительные заведения, регулярные салюты, разборки, авто сигналят, крики и клаксоны. Почему именно этот случай попал в прессу?

....Сайлау теперече как будут происходить всякого рода инценденты в увеселительном заведении информируй нас...через НГ
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8368
Re: "Конфликт перерос в драку" - Буйного посетителя...
Отправлено: 17.11.25 - 22:40
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сабыр:
данная[/
А что должна нести любая информация? Информацию! Когда то и товарища Бендера пропечатали в газете, что на него лошадь наехала, из чего он извлёк пользу в поисках 12 стульев! Настоящая информация зря никогда не пропадает.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS