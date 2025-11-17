НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Степень износа 75%» - Причины затопления СО «Энергетик» нечистотами назвали в ГКП «Костанай-Су»
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52971
«Степень износа 75%» - Причины затопления СО «Энергетик» нечистотами назвали в ГКП «Костанай-Су»
Отправлено: 17.11.25 - 11:42
Порыв произошел вследствие полного износа трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1967 году. Положительное заключение по проекту реконструкции было получено 26 мая 2017 года, однако финансирование выделено не было.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29277
Re: «Степень износа 75%» - Причины затопления СО «Энергетик»...
Отправлено: 17.11.25 - 11:42
#1
Цитата:
Порыв напорного канализационного коллектора произошел вследствие полного износа трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1967 году, - ответили в ГКП «Костанай-Су» на запрос «НГ». - На сегодня степень износа данного участка составляет 75%. 

Забытые технологии древней цивилизации.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1828
Re: «Степень износа 75%» - Причины затопления СО «Энергетик»...
Отправлено: 17.11.25 - 11:48
#2
Вот поэтому в СССР и запрещали дома строить вместо дач,всё по уму было,а сейчас всё по принципу бәрібір
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2169
Re: «Степень износа 75%» - Причины затопления СО «Энергетик»...
Отправлено: 17.11.25 - 21:15
#3
......и смешно и грешно господа сколько мы будем тонуть в параше? извиняюсь за выражение....получается что на набережные,снос частного сектора и на всякие хотелки у акимата деньги находятся а на замену старых коммуникаций септика,водопровода и прочего, денег жёк?...какое то многовекторное направление ....
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2169
Re: «Степень износа 75%» - Причины затопления СО «Энергетик»...
Отправлено: 17.11.25 - 21:20
#4
Цитата:
maxsaf:
Забытые технологии древней цивилизации.

....не я технологии не забыл,на заре кооперотивного движения мастерил клозеты для дачников и частного сектора... :lol: :lol: :lol: можно возродить и даёшь каждому двору клозет..... :lol: :lol: :lol:
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
868
Отправлено: 17.11.25 - 21:41
#5
тут совокупность некоторых моментов. И сооружение устраевшее, не видевшая никаких реконструкций. но самое основное считаю то, что город непрерывно растет, а мощности старой системы не позволяют потребности города обеспечивать. Оборудование не выдерживает и выходит из строя. А старые узлы взрываются от перегрузки. Может пора городу прекратить гонку строительства? И так уже настроили выше крыши. Теперь надо то что есть сохранить.

[Исправлено: рихард, 17.11.2025 - 22:44]
