НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему врачи так долго едут? На жалобы костанайцев ответило руководство станции скорой помощи
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52971
Почему врачи так долго едут? На жалобы костанайцев ответило руководство станции скорой помощи
Отправлено: 17.11.25 - 21:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время медики фиксируют резкий подъем заболеваемости ОРВИ. Уже неделю костанайцы почти в два раза чаще вызывают скорую помощь. При этом не всегда в этом есть реальная необходимость.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2314
Re: Почему врачи так долго едут? На жалобы костанайцев ответило...
Отправлено: 17.11.25 - 21:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На станции скорой помощи обращают внимание родителей, что скорую не стоит вызывать, если ребенку нужен больничный лист или нужно привезти ему лекарство

Источник:


Обнаглел у нас народ! Вот такие вызова нужно делать платными!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS