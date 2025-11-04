НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Книга жалоб и предложений
vofkakst
Ваши вопросы редакции и сообществу
04.11.25 - 18:41
#7471
Цитата:
111:
Где ты видишь

А воспитанный человек в одного на "ты" не переходит, ну да ладно.

Хорошо, перефразирую - претензии, а не обвинения, раз вам так приятнее. Все ноете и плачетесь, "почему его не удалили, а меня удалили?", "смотрите у него не было ссылки, а у меня былаааа", я ничо такого не писал, а вы ругаааааааетесь".

Взрослые люди, должны понимать прекрасно. Ну удалили, значит усмотрели нарушение. Если кого-то не удалили - значит пропустили. Человеческий фактор, бывает. Для такого можно главреду написать. И не разводить расследования)
111
Ваши вопросы редакции и сообществу
05.11.25 - 13:11
#7472
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
Хорошо, перефразирую - претензии, а не обвинения, раз вам так приятнее. Все ноете и плачетесь, "почему его не удалили, а меня удалили?", "смотрите у него не было ссылки, а у меня былаааа", я ничо такого не писал, а вы ругаааааааетесь".

Эта система, выстроенная редакцией с самого начала своего Существования
В чем проблемы?
Именно они говорят и повторяют все эти почти 20 лет, просят сообщать о нарушения и тд., и потому в том числе, чтобы их не закрыли из за комментариев провокаций.
Модераторы тоже люди и не могут просечь все порой завуалированные комментарии с неким смыслом, вот редакция и просит помощи.
Так всегда было, есть и наверно будет, пока мы 10-15 человек тут тусуемся.
Ты сам что, не жаловался на мои комментарии скажешь?
Жаловался.
Вот нажимал ли анонимно кнопочку, в этом не уверен, но жаловался так же и теперь что, Святой?
В этот раз я узнавал правило, которое МЫ САМИ внесли сюда форумчане и с которым пошла некая неразбериха, потому что редакция начала сама заниматься самодеятельностью и стала пропускать некие картинки, комментарии или скрины без ссылок, в том числе и мои.
Вот возникли и вопросы, на сколько далеко нам можно заходить с ссылками или без них, ведь НАШЕ правило для нас было Святым так сказать и мы тщательно следим за его соблюдением.
Кстати это правило было принято ради меня и я так сказать его автор.
Потому и спрашиваем с редакции.
Гога
Ваши вопросы редакции и сообществу
06.11.25 - 12:17
#7473
Цитата:
111:
Кстати это правило было принято ради меня и я так сказать его автор.

Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
16.11.25 - 19:41
#7474
Вечер в хату братья и сестры форумчане. . У меня знакомая девушка попала в беду. Связалась с плохими людьми которые занимаются мошенничеством.Но она не че об этом не подозревала. Просьба у кого есть хороший, высоковалифицированый адвокат. Скинуть телефон в личку. Человека возможно могут или хотят сделать крайним. Или человека из органов. Крутого. Возможно он сможет получить звездочку. Потому как она может сдать всю цепочку.Всем спасибо.
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
17.11.25 - 19:35
#7475
Уважаемая редакция, объясните пожалуйста причину удаления большого количества сообщений Вита во флуде.
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
17.11.25 - 20:28
#7476
Цитата:
Тимур Гафуров: А ветка Флуд - для событий, которые интересуют наших читателей. И баланс там выстраивается только самими пользователями.

Криминальная история Вита поинтереснее некоторых статей.
