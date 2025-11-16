НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52968
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 10:47
Всем известно библейское изречение «нет пророка в своем отечестве», в которое заложена мудрость тысячелетий. Но не всем ясен его смысл, который состоит в том, что человеку свойственно отрицать свое и хвалить чужое.
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1861
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 12:59
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А чё мне тут критиковать?


правильно , а то сионисты назад отправят .
Тот самый
Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1497
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 13:35
Цитата:
сайлау курманов:
Что-то не совсем понятно за кого вы ратуете,ситуация почти одинаковое


Ни за кого. Как раз наоборот, я о том, что если начинают хвалить достижения какого-то правителя уж слишком рьяно, то не иначе чтобы скрыть какую-то крайне нелицеприятную часть его деятельности. К примеру, лучше всех (по ВВП на душу населения) живут небольшие страны типа Люксембурга или Андорры и никто из нас не знает имён хоть одного из их правителей. Ну, может короля Бориса если только вспомнит и то из-за шумихи.

maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29277
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 17:39
Цитата:
YESNO:
правильно , а то сионисты назад отправят

Куда назад? В СССР? Боюсь, такое даже им не под силу :-)
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29277
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 17:43
Цитата:
YESNO:
а что не так ?

Что простой парень из семьи плотника сделал себе карьеру у тех, кто его даже не видел. А те, кто видел - не приняли единодушно. Странно всё это.
