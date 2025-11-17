НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае пели и вспоминали деятелей культуры еврейского этноса
 
 
N
§ NG.kz
В Костанае пели и вспоминали деятелей культуры еврейского этноса
Отправлено: 17.11.25 - 15:55
В библиотеке им. Л. Н. Толстого прошла встреча активистов еврейской общины Костаная. Ежегодное собрание, именовавшееся «Общинным фестивалем еврейской книги», получило новую формулировку - «Областной фестиваль еврейской культуры».
Y
§ YESNO
Re: В Костанае пели и вспоминали деятелей культуры еврейского...
Отправлено: 17.11.25 - 15:55
а почему Владимира Вольфовича (Высоцкого ) забыли ? потому что он не является галахическим евреем ? или просто забыли .
С
§ Сабыр
Re: В Костанае пели и вспоминали деятелей культуры еврейского...
Отправлено: 17.11.25 - 16:24
Цитата:
YESNO:
Высоцкого

Так он же Семенович. 99% российской эстрады-евреи. Моисей 40 лет водил их (евреев) по пустыне и выжили самые умные,самые хитрые и самые изворотливые :lol:
Т
§ Тимур Гафуров
Re: В Костанае пели и вспоминали деятелей культуры еврейского...
Отправлено: 17.11.25 - 16:28
Читайте внимательно: "Отмечать юбилеи знаковых деятелей искусства и культуры – наша многолетняя традиция". "Вспомнили юбиляров..."
Y
§ YESNO
В Костанае пели и вспоминали деятелей культуры еврейского этноса
Отправлено: 17.11.25 - 16:55
Цитата:
Сабыр:

Цитата:
Так он же Семенович.

это да я про другое - Семён Владимирович (Вольфович) Высоцкий — отец Владимира Высоцкого.
