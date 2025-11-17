НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
«Целлофан летит, а здесь дети гуляют!» - На мусор возле строящегося объекта жалуется житель села в Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52968
«Целлофан летит, а здесь дети гуляют!» - На мусор возле строящегося объекта жалуется житель села в Костанайской области
Отправлено: 17.11.25 - 14:40
- Строится новый объект и вся грязь с него - пенопласт, целлофан - все летит на проезжую часть, вдоль обочины все лежит, - комментирует местный житель. - Строятся и мусорят, а здесь дети гуляют!
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
970
Re: «Целлофан летит, а здесь дети гуляют!» - На мусор возле...
Отправлено: 17.11.25 - 14:40
#1
собери да выкинь им же за забор, если так неравнодушно.
не поленился же снять, опубликовать, написать жалобу в газету.
воспиталось поколение нытиков.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1926
Re: «Целлофан летит, а здесь дети гуляют!» - На мусор возле...
Отправлено: 17.11.25 - 14:46
#2
Ай-яй-яй.
А автор ходил на стройку, разговаривал с мусорящими? Сразу надо брать коня за рога и в газету строчить, действительно. Проблема яйца выеденного не стоит. Обратитесь в полицию, к участковому.
