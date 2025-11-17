НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
До какого уровня может докатиться у нас безграмотность?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52965
До какого уровня может докатиться у нас безграмотность?
Отправлено: 17.11.25 - 10:11
Въезжая и выезжая с/в Костанай, был шокирован табличкой, указывающей на недавно открытый президентом завод "KIA". И как-то ни у кого не ёкнуло, никого не смутило. Как-никак в стране трехъязычие декларируют...
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7859
Re: До какого уровня может докатиться у нас безграмотность?
Отправлено: 17.11.25 - 10:11
#1
Прямой результат шарахания из одной крайности в другую. Кто-то там несколько лет назад радел за новый алфавит,латинские буквы. Вот чиновники и решили угодить всем чтобы потом не было претензий,а по сути конечно безобразие
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1925
До какого уровня может докатиться у нас безграмотность?
Отправлено: 17.11.25 - 10:18
#2
Eto normal'no))))
Как всегда, выставляют себя на посмешище. Действительно, странно - никто не заметил? Ни проектировщик, ни те, кто изготавливал, ни те, кто устанавливал, ни те, кто принимал... Абсурд и позорище
olegggon
olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1444
Re: До какого уровня может докатиться у нас безграмотность?
Отправлено: 17.11.25 - 12:38
#3
Как говорил товарищ Сталин, у каждой ошибки есть фамилия, имя и должность. Можно наверное быстро установить кто именно составлял текст, кто утверждал, кто ставил эту табличку.
