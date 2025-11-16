Отправлено: - 11:08

saba:

Интересно у Абайки откуда столько сведений про группу ,которая ,ну совсем ему не интересна?

maxsaf:

Как говорила ОК - работа у него такая

Дантист:

Раньше по радио в машине слушал эту "Санту Лючию

Цитата:А кто сказал что мне она не интересна?Сведенья в Гугле все есть. Цитата:Гуглить по мнению ОК тяжело что-ли? Цитата:1992 года?)