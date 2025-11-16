Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
N
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 10:47
Всем известно библейское изречение «нет пророка в своем отечестве», в которое заложена мудрость тысячелетий. Но не всем ясен его смысл, который состоит в том, что человеку свойственно отрицать свое и хвалить чужое.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 16:38
Так он вроде и хвалит свое. А запад критикует. Ну, как бы
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 16:46
Заголовок очень громкий, но ни о пророках ни о певцах, ни о времени ничего. Но во всех статьях сквозит обида на одного или двух комментаторов НГ. Сдаётся мне что эти пару человек вовсе не отражают и не определяют дух времени, не являются пророками, насчёт как поют не знаю, может хоть поют красиво.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 18:08
Цитата:
Нет таких комментаторов, восхваляющих Запад, среди пользователей НГ, за исключением одного.Но он как раз местный, а не из-за границы вещает.
А пользователи, наши бывшие соотечественники, как раз трезво смотрят на страны, в которых сейчас проживают.
Так что,друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо...
Alehander:
Но во всех статьях сквозит обида на одного или двух комментаторов НГ
Но во всех статьях сквозит обида на одного или двух комментаторов НГ
Нет таких комментаторов, восхваляющих Запад, среди пользователей НГ, за исключением одного.Но он как раз местный, а не из-за границы вещает.
А пользователи, наши бывшие соотечественники, как раз трезво смотрят на страны, в которых сейчас проживают.
Так что,друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо...
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 21:31
Цитата:
Тут наверное вообще уже патриотов не осталось. Каждый хоть что-то да критикует. И только автор статьи критикует критиков. Патриотично.
111:
А кто говорил что я патриот
А кто говорил что я патриот
Тут наверное вообще уже патриотов не осталось. Каждый хоть что-то да критикует. И только автор статьи критикует критиков. Патриотично.
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 23:44
Цитата:
Цитата:
между Иисусом и храмовой элитой был конфликт
например он перевернул столы менял и ростовщиков в Храме потому что так работала система жертвоприношений .
maxsaf:
Цитата:
Евреи так и не приняли Иисуса, видать для своих он был просто обычным жуликом-фокусником
между Иисусом и храмовой элитой был конфликт
например он перевернул столы менял и ростовщиков в Храме потому что так работала система жертвоприношений .
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 01:08
Цитата:
А типа у христиан это по-другому работает?
YESNO:
между Иисусом и храмовой элитой был конфликт например он перевернул столы менял и ростовщиков в Храме потому что так работала система жертвоприношений .
между Иисусом и храмовой элитой был конфликт например он перевернул столы менял и ростовщиков в Храме потому что так работала система жертвоприношений .
А типа у христиан это по-другому работает?
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 08:25
Все великое видно издалека: по кабельному ТВ идут сериалы про Петра 1го и то что он сделал с Россией всего за 30 лет своего правления. Для сравнения- Назарбаев тоже правил 30 лет, но результаты реально плачевные... Чем хвастаться? Как у классика- неча на зеркало пенять, коли рожа крива... И не важно кто откуда и что вещает. даже КВНщики отожгли, что очень хотели бы жить в том Казахстане, который показывает Хабар...
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 09:56
Цитата:
У всего есть цена и по ТВ её не покажут. Вы сами какого происхождения? С большой долей вероятности крестьянско-пролетарского и отсюда удивительно воспевание Петра1: в ту пору народ загнали в состояние рабов - рекрутская повинность со сроком службы 25-30 лет (до более ранней смерти в бою более вероятно), подушная подать, приписка крестьян к заводам купцов и сёлам, смертность на стройках Питера была в разы выше, чем даже на стройках ГУЛАГа. От 15% рабочих погибло.
Потому что крестьян за людей не считали, это были души, имущество. Так ещё и голод был периодический, земли своей не было, могли возделывать на земле помещика, но с урожая должен отдать налог барину, налог государству. Было массово распространено бегство крестьян со строек, заводов и пр "мануфактур". Сбежало из страны как минимум 0,5млн человек, что достаточно много для страны с 15млн населения. И вот так жили ~90% населения. Пётр1 только военные технологии с запада перенимал, права, свободы, обучение для всех слоёв населения его абсолютно не заинтересовали. Вот сравните с правлением Назарбаева теперь.
Михаил:
по кабельному ТВ идут сериалы про Петра 1го и то что он сделал с Россией всего за 30 лет своего правления
по кабельному ТВ идут сериалы про Петра 1го и то что он сделал с Россией всего за 30 лет своего правления
У всего есть цена и по ТВ её не покажут. Вы сами какого происхождения? С большой долей вероятности крестьянско-пролетарского и отсюда удивительно воспевание Петра1: в ту пору народ загнали в состояние рабов - рекрутская повинность со сроком службы 25-30 лет (до более ранней смерти в бою более вероятно), подушная подать, приписка крестьян к заводам купцов и сёлам, смертность на стройках Питера была в разы выше, чем даже на стройках ГУЛАГа. От 15% рабочих погибло.
Потому что крестьян за людей не считали, это были души, имущество. Так ещё и голод был периодический, земли своей не было, могли возделывать на земле помещика, но с урожая должен отдать налог барину, налог государству. Было массово распространено бегство крестьян со строек, заводов и пр "мануфактур". Сбежало из страны как минимум 0,5млн человек, что достаточно много для страны с 15млн населения. И вот так жили ~90% населения. Пётр1 только военные технологии с запада перенимал, права, свободы, обучение для всех слоёв населения его абсолютно не заинтересовали. Вот сравните с правлением Назарбаева теперь.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 10:06
. Вот сравните с правлением Назарбаева теперь
Что-то не совсем понятно за кого вы ратуете,ситуация почти одинаковое. Молодежь наша собирает клубнику в чужой стране и сколько их решили остаться. А сколько народу из деревни побросав дома поехали в Астану при этом навесили кредитную кабалу на скромное жилье, а сколько народу прозябают в землянках.
Что-то не совсем понятно за кого вы ратуете,ситуация почти одинаковое. Молодежь наша собирает клубнику в чужой стране и сколько их решили остаться. А сколько народу из деревни побросав дома поехали в Астану при этом навесили кредитную кабалу на скромное жилье, а сколько народу прозябают в землянках.
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 10:43
Цитата:
Хребет он ей сломал.
Большевики его потому и воспевали, что они в 1917 году повторили его "достижения" ещё раз.
Михаил:
что он сделал с Россией всего за 30 лет
что он сделал с Россией всего за 30 лет
Хребет он ей сломал.
Большевики его потому и воспевали, что они в 1917 году повторили его "достижения" ещё раз.
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 10:44
Цитата:
То бишь, патриот это тот, кто не критикует?
Любопытная версия...
Любопытная версия...
maxsaf:
патриотов не осталось. Каждый хоть что-то да критикует
патриотов не осталось. Каждый хоть что-то да критикует
То бишь, патриот это тот, кто не критикует?
Любопытная версия...
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 11:04
Цитата:
Рузвельт в США правил 12 лет и за 12 лет из второсортной страны в кризисе вывел США в рейтинг первой сверхдержавы
Путин за 25 лет правления ввел страну в кризис и из нормальной второй страны мира сделал из России третьесортную
Чё там сериалы по 1 каналу про него не снимают?))
Цитата:
Ты патриот
Не критикуешь же Канаду
Значит патриот
Квасной или сиропный?))
Михаил:
Все великое видно издалека: по кабельному ТВ идут сериалы про Петра 1го и то что он сделал с Россией всего за 30 лет своего правления. Для сравнения- Назарбаев тоже правил 30 лет, но результаты реально плачевные... Чем хвастаться?
Все великое видно издалека: по кабельному ТВ идут сериалы про Петра 1го и то что он сделал с Россией всего за 30 лет своего правления. Для сравнения- Назарбаев тоже правил 30 лет, но результаты реально плачевные... Чем хвастаться?
Рузвельт в США правил 12 лет и за 12 лет из второсортной страны в кризисе вывел США в рейтинг первой сверхдержавы
Путин за 25 лет правления ввел страну в кризис и из нормальной второй страны мира сделал из России третьесортную
Чё там сериалы по 1 каналу про него не снимают?))
Цитата:
maxsaf:
Тут наверное вообще уже патриотов не осталось. Каждый хоть что-то да критикует.
Тут наверное вообще уже патриотов не осталось. Каждый хоть что-то да критикует.
Ты патриот
Не критикуешь же Канаду
Значит патриот
Квасной или сиропный?))
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 11:28
Цитата:
Ну автор же это имеет ввиду - патриот должен внутрь себя плакать, а не наружу, и принимать всё как есть, без критики своего и восхваления чужого. Или в статье не так написано?
Skeptic:
То бишь, патриот это тот, кто не критикует? Любопытная версия...
То бишь, патриот это тот, кто не критикует? Любопытная версия...
Ну автор же это имеет ввиду - патриот должен внутрь себя плакать, а не наружу, и принимать всё как есть, без критики своего и восхваления чужого. Или в статье не так написано?
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 11:31
Цитата:
А чё мне тут критиковать? То, что коренные в резервациях живут? Не, это я критиковать не буду
abaika95:
Ты патриот Не критикуешь же Канаду
Ты патриот Не критикуешь же Канаду
А чё мне тут критиковать? То, что коренные в резервациях живут? Не, это я критиковать не буду
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 12:30
Цитата:
Цитата:
христианство -маркетинговый отдел иудаизма. апостол Павел в дальнейшем отформатировал учение для всего мира . а что не так ?
maxsaf:
Цитата:
А типа у христиан это по-другому работает?
христианство -маркетинговый отдел иудаизма. апостол Павел в дальнейшем отформатировал учение для всего мира . а что не так ?
-
