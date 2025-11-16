Отправлено: - 09:56

Михаил:

по кабельному ТВ идут сериалы про Петра 1го и то что он сделал с Россией всего за 30 лет своего правления

Цитата:У всего есть цена и по ТВ её не покажут. Вы сами какого происхождения? С большой долей вероятности крестьянско-пролетарского и отсюда удивительно воспевание Петра1: в ту пору народ загнали в состояние рабов - рекрутская повинность со сроком службы 25-30 лет (до более ранней смерти в бою более вероятно), подушная подать, приписка крестьян к заводам купцов и сёлам, смертность на стройках Питера была в разы выше, чем даже на стройках ГУЛАГа. От 15% рабочих погибло.Потому что крестьян за людей не считали, это были души, имущество. Так ещё и голод был периодический, земли своей не было, могли возделывать на земле помещика, но с урожая должен отдать налог барину, налог государству. Было массово распространено бегство крестьян со строек, заводов и пр "мануфактур". Сбежало из страны как минимум 0,5млн человек, что достаточно много для страны с 15млн населения. И вот так жили ~90% населения. Пётр1 только военные технологии с запада перенимал, права, свободы, обучение для всех слоёв населения его абсолютно не заинтересовали. Вот сравните с правлением Назарбаева теперь.