Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 18:58
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 19:00
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 19:13
Цитата:
Поздравляю
[Исправлено: maxsaf, 13.11.2025 - 20:14]
111:
Еще вот прикол вышел
Еще вот прикол вышел
Поздравляю
[Исправлено: maxsaf, 13.11.2025 - 20:14]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 19:15
Цитата:
Видимо не ты один изучаешь. Госзаказ? Кто платит за твои соцопросы?
111:
так я изучаю больше наш народ на деле
так я изучаю больше наш народ на деле
Видимо не ты один изучаешь. Госзаказ? Кто платит за твои соцопросы?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 19:17
Цитата:
Свято место пусто не бывает. Ты место "северного казаха" решил занять? Потом его статью на двоих делить будете?
111:
Пока рублюсь со всеми и получаю лайки
Пока рублюсь со всеми и получаю лайки
Свято место пусто не бывает. Ты место "северного казаха" решил занять? Потом его статью на двоих делить будете?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 19:35
Вечер в хату братья и сестры форумчане. У меня знакомая девушка попала в беду. Связалась с плохими людьми которые занимаются мошенничеством.
Но она не че об этом не подозревала. Просьба у кого есть хороший, высоковалифицированый адвокат. Скинуть телефон в личку. Человека возможно могут или хотят сделать крайним. Или человека из органов. Крутого. Возможно он сможет получить звездочку. Потому как она сможет сдать всю цепочку.
Всем спасибо.
[Исправлено: Vit, 16.11.2025 - 19:37]
Но она не че об этом не подозревала. Просьба у кого есть хороший, высоковалифицированый адвокат. Скинуть телефон в личку. Человека возможно могут или хотят сделать крайним. Или человека из органов. Крутого. Возможно он сможет получить звездочку. Потому как она сможет сдать всю цепочку.
Всем спасибо.
[Исправлено: Vit, 16.11.2025 - 19:37]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 19:50
Цитата:
Тебя взломали? Звучит твоя писанина уже как мошенники пишут?
Да ещё в трёх ветках один и тот же бред? Не узнаю.
Vit:
Вечер в хату братья и сестры форумчане.
Вечер в хату братья и сестры форумчане.
Тебя взломали? Звучит твоя писанина уже как мошенники пишут?
Да ещё в трёх ветках один и тот же бред? Не узнаю.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 20:01
Цитата:
Эл-починно:Нет. Все очень по взрослому. Там суммы на 100 лямов и больше. Это особо крупный размер считается. Всё тонкости только с нужными людьми. А когда уже суд пойдёт пригласим СМИ. Хочу что б мошенники знали, просто так этого человека я не отдам. . Вместе с ним загремите. Или думайте
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 20:14
И на всякий случай. Она мне продублировала всю переписку, все номера, имена. Это я к тому вдруг тут кто то себя увидел и у вас появятся плохие и криминальные мысли в голове. Я пойду точно до конца. Этот человек мне дорог.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 20:47
Цитата:
Ты все про тот старый случай с твоей бывшей? Или она уже в новую аферу вляпалась?
Vit:
У меня знакомая девушка попала в беду.
У меня знакомая девушка попала в беду.
Ты все про тот старый случай с твоей бывшей? Или она уже в новую аферу вляпалась?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 20:48
Цитата:
Долларов или тенге? Если тенге, то это ещё детская лига.
Vit:
Там суммы на 100 лямов и больше.
Там суммы на 100 лямов и больше.
Долларов или тенге? Если тенге, то это ещё детская лига.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 21:01
Цитата:
Пока не че не могу сказать.
Могу пока внегдот рассказать.
maxsaf:
Пока не че не могу сказать.
Могу пока внегдот рассказать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 21:59
Цитата:
Цитата:
Он опять со своей что ли вляпался?
У меня со своим бывшими, а из штук 30, тоже терки разные были
maxsaf:
Цитата:
Или она уже в новую аферу вляпалась?
Он опять со своей что ли вляпался?
У меня со своим бывшими, а из штук 30, тоже терки разные были
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.11.25 - 03:21
А мне понравился звонок типа угроза.
Вепнитк деньги. Я ещё ока так с легка
Каййфую.. А всю вашу хрен. Знаю. Я так нока балуюсь.
Звонок уже..еще раз аозкот. Буду по же кому работать.
Вам дали шанч. Дальше два дня.. НЕ ОТДАМ ДЕНЬГИЮ ДЦМА1ТЕ. Я ПРОСТО ТАК ДАЖЕ 2 ИКНЬГЕ НЕ ПОЬРАЖЮ ЖАДНЫЙ.
Вепнитк деньги. Я ещё ока так с легка
Каййфую.. А всю вашу хрен. Знаю. Я так нока балуюсь.
Звонок уже..еще раз аозкот. Буду по же кому работать.
Вам дали шанч. Дальше два дня.. НЕ ОТДАМ ДЕНЬГИЮ ДЦМА1ТЕ. Я ПРОСТО ТАК ДАЖЕ 2 ИКНЬГЕ НЕ ПОЬРАЖЮ ЖАДНЫЙ.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.11.25 - 03:23
Все. Конец.. Вам дали шанс. Шанс был у вас. Теперь уже рабвтают люди.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
|Зарегистрированные пользователи: Vit
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать