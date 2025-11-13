НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 18:58
#9811
Кстати лайк пришел, так я изучаю больше наш народ на деле

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 19:00
#9812
Еще вот прикол вышел

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 19:13
#9813
Цитата:
111:
Еще вот прикол вышел

Поздравляю :lol:

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 19:15
#9814
Цитата:
111:
так я изучаю больше наш народ на деле

Видимо не ты один изучаешь. Госзаказ? Кто платит за твои соцопросы? :-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.11.25 - 19:17
#9815
Цитата:
111:
Пока рублюсь со всеми и получаю лайки

Свято место пусто не бывает. Ты место "северного казаха" решил занять? Потом его статью на двоих делить будете? :lol:
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17249
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 19:35
#9816
Вечер в хату братья и сестры форумчане. У меня знакомая девушка попала в беду. Связалась с плохими людьми которые занимаются мошенничеством.
Но она не че об этом не подозревала. Просьба у кого есть хороший, высоковалифицированый адвокат. Скинуть телефон в личку. Человека возможно могут или хотят сделать крайним. Или человека из органов. Крутого. Возможно он сможет получить звездочку. Потому как она сможет сдать всю цепочку.

Всем спасибо.

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 19:50
#9817
Цитата:
Vit:
Вечер в хату братья и сестры форумчане.

Тебя взломали? Звучит твоя писанина уже как мошенники пишут? :lol: 8-)
Да ещё в трёх ветках один и тот же бред? Не узнаю.
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17249
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 20:01
#9818
Цитата:
Эл-починно:
Нет. Все очень по взрослому. Там суммы на 100 лямов и больше. Это особо крупный размер считается. Всё тонкости только с нужными людьми. А когда уже суд пойдёт пригласим СМИ. Хочу что б мошенники знали, просто так этого человека я не отдам. . Вместе с ним загремите. Или думайте
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17249
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 20:14
#9819
И на всякий случай. Она мне продублировала всю переписку, все номера, имена. Это я к тому вдруг тут кто то себя увидел и у вас появятся плохие и криминальные мысли в голове. Я пойду точно до конца. Этот человек мне дорог.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 20:47
#9820
Цитата:
Vit:
У меня знакомая девушка попала в беду.

Ты все про тот старый случай с твоей бывшей? Или она уже в новую аферу вляпалась?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29268
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 20:48
#9821
Цитата:
Vit:
Там суммы на 100 лямов и больше.

Долларов или тенге? Если тенге, то это ещё детская лига.
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17249
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 21:01
#9822
Цитата:
maxsaf:

Пока не че не могу сказать.
Могу пока внегдот рассказать.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.11.25 - 21:59
#9823
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Или она уже в новую аферу вляпалась?

Он опять со своей что ли вляпался?
У меня со своим бывшими, а из штук 30, тоже терки разные были
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17249
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.11.25 - 03:21
#9824
А мне понравился звонок типа угроза.

Вепнитк деньги. Я ещё ока так с легка
Каййфую.. А всю вашу хрен. Знаю. Я так нока балуюсь.
Звонок уже..еще раз аозкот. Буду по же кому работать.
Вам дали шанч. Дальше два дня.. НЕ ОТДАМ ДЕНЬГИЮ ДЦМА1ТЕ. Я ПРОСТО ТАК ДАЖЕ 2 ИКНЬГЕ НЕ ПОЬРАЖЮ ЖАДНЫЙ.
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17249
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.11.25 - 03:23
#9825
Все. Конец.. Вам дали шанс. Шанс был у вас. Теперь уже рабвтают люди.
