≡ Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52963
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 10:47
Всем известно библейское изречение «нет пророка в своем отечестве», в которое заложена мудрость тысячелетий. Но не всем ясен его смысл, который состоит в том, что человеку свойственно отрицать свое и хвалить чужое.
Читать новость

Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
459
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 16:38
#15
Так он вроде и хвалит свое. А запад критикует. Ну, как бы
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
459
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 16:46
#16
Заголовок очень громкий, но ни о пророках ни о певцах, ни о времени ничего. Но во всех статьях сквозит обида на одного или двух комментаторов НГ. Сдаётся мне что эти пару человек вовсе не отражают и не определяют дух времени, не являются пророками, насчёт как поют не знаю, может хоть поют красиво.
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4375
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 18:08
#17
Цитата:
Alehander:
Но во всех статьях сквозит обида на одного или двух комментаторов НГ


Нет таких комментаторов, восхваляющих Запад, среди пользователей НГ, за исключением одного.Но он как раз местный, а не из-за границы вещает.
А пользователи, наши бывшие соотечественники, как раз трезво смотрят на страны, в которых сейчас проживают.
Так что,друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо... :-) ;-) :-P
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29268
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 21:31
#18
Цитата:
111:
А кто говорил что я патриот

Тут наверное вообще уже патриотов не осталось. Каждый хоть что-то да критикует. И только автор статьи критикует критиков. Патриотично.
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1857
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 23:44
#19
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Евреи так и не приняли Иисуса, видать для своих он был просто обычным жуликом-фокусником


между Иисусом и храмовой элитой был конфликт
например он перевернул столы менял и ростовщиков в Храме потому что так работала система жертвоприношений .
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29268
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 17.11.25 - 01:08
#20
Цитата:
YESNO:
между Иисусом и храмовой элитой был конфликт например он перевернул столы менял и ростовщиков в Храме потому что так работала система жертвоприношений .

А типа у христиан это по-другому работает?
