В Казахстане снижаются зарплаты учителей и врачей
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52963
В Казахстане снижаются зарплаты учителей и врачей
Отправлено: 17.11.25 - 00:03
Несмотря на рост номинальной зарплаты, реальные доходы казахстанцев уменьшаются. Фактическая численность наемных работников в стране составила 3,7 млн человек. Среднемесячная номинальная зарплата достигла 429,3 тыс. тенге, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
v
vofkakst
Регистрация: 22.06.15
Сообщений: 1924
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1924
Re: В Казахстане снижаются зарплаты учителей и врачей
Отправлено: 17.11.25 - 00:03
#1
Главное - что у министров не сокращаются. Можно спать спокойно
