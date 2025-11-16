Отправлено: - 18:08

Alehander:

Но во всех статьях сквозит обида на одного или двух комментаторов НГ

Цитата:Нет таких комментаторов, восхваляющих Запад, среди пользователей НГ, за исключением одного.Но он как раз местный, а не из-за границы вещает.А пользователи, наши бывшие соотечественники, как раз трезво смотрят на страны, в которых сейчас проживают.Так что,друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо...