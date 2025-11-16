Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская поп-группа Quest Pistols впервые выступила в Костанае. Мы поговорили со зрителями и организатором
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52963
Отправлено: 16.11.25 - 11:23
Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский вечером 9 ноября исполнили самые популярные песни группы. Об истории Quest Pistols и проблемах с организацией этого выступления - в нашем репортаже.
Читать новость
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 11:23
Почему афишами обклеивают город только когда местные артисты приезжают?
Почему афишами обклеивают город только когда местные артисты приезжают?

Я бы конечно на эту шляпу не пошел бы, просто интересно. Приезжал Кай Метов - ни одной афиши, приезжал Децл (вроде лет 5-7 назад) - ни одной афиши , вроде как Самойлов приезжал - ни одной афиши. Какой нибудь Нуртас приедет - весь город обклеют в несколько слоев. Какой то выборочный подход у отдела/управления культуры. Странное информирование населения.
Я бы конечно на эту шляпу не пошел бы, просто интересно. Приезжал Кай Метов - ни одной афиши, приезжал Децл (вроде лет 5-7 назад) - ни одной афиши , вроде как Самойлов приезжал - ни одной афиши. Какой нибудь Нуртас приедет - весь город обклеют в несколько слоев. Какой то выборочный подход у отдела/управления культуры. Странное информирование населения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7857
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 11:28
Многие культурные мероприятия, я узнаю уже по свершившимся факту. Хотя регулярно смотрю алау с бегущей строкой, местные социальные сети
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18382
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 12:15
Цитата:
Серёжка путает немножко
Быть пацифистом это быть апологетом логики ремарка
Против войны и всё
А выступать за одну сторону конфликта и поддерживать эту сторону это не пацифизм это именно что быть ЗА ВОЙНУ просто быть на стороне тех на кого напали
Причем квест пиздлз собирает деньги на ВСУ тоесть открыто являются спонсорами ВОЙНЫ
Да вот такая логика тут
Они не пацифисты от слова совсем
Собирали бы деньги на медикаменты в больницы, на генераторы это проходило бы под пацифизм
А собирать концертами бабки на ракеты и автоматы это поддерживать войну
Откупаются ребята так от ТЦК просто
Я поддерживаю пацифистов - тех, кто выступает против войны. Она ничего хорошего никому никогда не приносила. Страдает бюджет и экономика, страдают семьи. Надеюсь, что в нашем городе продолжится тенденция проводить концерты исполнителей, которые выступают против войны, либо придерживаются нейтралитета.
Серёжка путает немножко
Быть пацифистом это быть апологетом логики ремарка
Против войны и всё
А выступать за одну сторону конфликта и поддерживать эту сторону это не пацифизм это именно что быть ЗА ВОЙНУ просто быть на стороне тех на кого напали
Причем квест пиздлз собирает деньги на ВСУ тоесть открыто являются спонсорами ВОЙНЫ
Да вот такая логика тут
Они не пацифисты от слова совсем
Собирали бы деньги на медикаменты в больницы, на генераторы это проходило бы под пацифизм
А собирать концертами бабки на ракеты и автоматы это поддерживать войну
Откупаются ребята так от ТЦК просто
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18382
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 12:17
Цитата:
А причем тут акиматовский отдел культуры и частные концерты?
Акимат не зовёт не Дейцла ни квестов этих
Да и Нуртаса тоже не зовут
Это все частники
Кто мешает метову потратить бабки на визуальную рекламу? Никто он просто не хочет это делать
vofkakst:
Приезжал Кай Метов - ни одной афиши, приезжал Децл (вроде лет 5-7 назад) - ни одной афиши , вроде как Самойлов приезжал - ни одной афиши. Какой нибудь Нуртас приедет - весь город обклеют в несколько слоев. Какой то выборочный подход у отдела/управления культуры. Странное информирование населения.
Приезжал Кай Метов - ни одной афиши, приезжал Децл (вроде лет 5-7 назад) - ни одной афиши , вроде как Самойлов приезжал - ни одной афиши. Какой нибудь Нуртас приедет - весь город обклеют в несколько слоев. Какой то выборочный подход у отдела/управления культуры. Странное информирование населения.
А причем тут акиматовский отдел культуры и частные концерты?
Акимат не зовёт не Дейцла ни квестов этих
Да и Нуртаса тоже не зовут
Это все частники
Кто мешает метову потратить бабки на визуальную рекламу? Никто он просто не хочет это делать
Отправлено: 16.11.25 - 12:23
Цитата:
А чем тогда акиматовский отдел культуры занимается, если вообще в принципе всё частное? Подмазывается к уже свершившимся культурным событиям постфактум?
[Исправлено: maxsaf, 16.11.2025 - 13:24]
abaika95:
А причем тут акиматовский отдел культуры и частные концерты?
А причем тут акиматовский отдел культуры и частные концерты?
А чем тогда акиматовский отдел культуры занимается, если вообще в принципе всё частное? Подмазывается к уже свершившимся культурным событиям постфактум?

[Исправлено: maxsaf, 16.11.2025 - 13:24]
[Исправлено: maxsaf, 16.11.2025 - 13:24]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46550
Отправлено: 16.11.25 - 12:42
В инсте где то как сказал, что эта группа поддерживает Украину, дилемма, выпускать ее или нет, так на меня налетело столько человек, кто против России и нашего русского мира, ужос.

Не смог найти куда писал, думал в НГ паблик, не нашел..
Не смог найти куда писал, думал в НГ паблик, не нашел..
Не смог найти куда писал, думал в НГ паблик, не нашел..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18382
Отправлено: 16.11.25 - 13:04
Цитата:
в ссср отдел культуры местного исполкома организовывал концерты алле пугачевой или ласковому маю? нет
а чем тогда этот отдел занимался?
maxsaf:
А чем тогда акиматовский отдел культуры занимается, если вообще в принципе всё частное?
А чем тогда акиматовский отдел культуры занимается, если вообще в принципе всё частное?
в ссср отдел культуры местного исполкома организовывал концерты алле пугачевой или ласковому маю? нет
а чем тогда этот отдел занимался?
а чем тогда этот отдел занимался?
Отправлено: 16.11.25 - 17:06
Цитата:
А кто дает (или не дает) свое одобрение (формальное или неформальное) и согласование концертов? Не надо хлопать глазками и утверждать, что кроме частной лавочки тут никто не принимает участие. Внезапно дадут распоряжение "свет отключить", нарисовать "технические причины" и так далее
abaika95:
А причем тут акиматовский отдел культуры и частные концерты?
А причем тут акиматовский отдел культуры и частные концерты?
А кто дает (или не дает) свое одобрение (формальное или неформальное) и согласование концертов? Не надо хлопать глазками и утверждать, что кроме частной лавочки тут никто не принимает участие. Внезапно дадут распоряжение "свет отключить", нарисовать "технические причины" и так далее
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 322
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 18:10
Цитата:
abaika95:Коротко и ясно, в самую точку !
Откупаются ребята так от ТЦК просто
Откупаются ребята так от ТЦК просто
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8367
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 19:23
Филипповна:
ясно[/q
Ничего такого! Шаман с Родионом Газмановым точно так же от военкоматов откупаются будучи самого сочного призывного возраста! Это культагитбригады, с обеих сторон.
Интересно у Абайки откуда столько сведений про группу ,которая ,ну совсем ему не интересна? И про поддержку ВСУ и про откуп от ТЦК? Я вот если мне они совсем не интересны , ничего про них не знаю, так на улице когда то песенки слышал, вроде!
И про ТЦК только из россТВ услышал, а так бы и не знал.
ясно[/q
Ничего такого! Шаман с Родионом Газмановым точно так же от военкоматов откупаются будучи самого сочного призывного возраста! Это культагитбригады, с обеих сторон.
Интересно у Абайки откуда столько сведений про группу ,которая ,ну совсем ему не интересна? И про поддержку ВСУ и про откуп от ТЦК? Я вот если мне они совсем не интересны , ничего про них не знаю, так на улице когда то песенки слышал, вроде!
И про ТЦК только из россТВ услышал, а так бы и не знал.
Отправлено: 16.11.25 - 20:51
Цитата:
Как говорила ОК - работа у него такая
saba:
Интересно у Абайки откуда столько сведений про группу ,которая ,ну совсем ему не интересна?
Интересно у Абайки откуда столько сведений про группу ,которая ,ну совсем ему не интересна?
Как говорила ОК - работа у него такая
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1517
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 21:05
Раньше по радио в машине слушал эту "Санту Лючию" и думал, хоть одним глазком бы глянуть на того (тут было непечатное слово), кто эту тошноту по..., исполняет. Теперь знаю.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 134
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 21:12
Цитата:
так и должно быть, это же не твои деньги.
хочешь изменить попробуй вложиться.
vofkakst:
Нуртас
Нуртас
так и должно быть, это же не твои деньги.
хочешь изменить попробуй вложиться.
Отправлено: 16.11.25 - 21:38
Цитата:
Я исправно плачу налоги со своей зарплаты.
И мне не особо приятно, что афиши одних артистов могут по 5-10-15 штук на одном месте размещены, а про некоторых - вообще не видно и не слышно, узнаем только постфактум. А наклеивание на остановку - согласовывается с госорганами, самовольно запрещено. Потом же за бюджетные средства афиши же и снимаются...
Начальник:
попробуй вложиться
попробуй вложиться
Я исправно плачу налоги со своей зарплаты.
И мне не особо приятно, что афиши одних артистов могут по 5-10-15 штук на одном месте размещены, а про некоторых - вообще не видно и не слышно, узнаем только постфактум. А наклеивание на остановку - согласовывается с госорганами, самовольно запрещено. Потом же за бюджетные средства афиши же и снимаются...
