Отправлено: - 12:22

NG.kz:

Но не всем ясен его смысл, который состоит в том, что человеку свойственно отрицать свое и хвалить чужое.

Цитата:Занейронил =[img]Изречение «Нет пророка в своём отечестве» (в оригинале: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём») является прямыми словами Иисуса Христа и записано в Евангелиях от Матфея (Мф. 13:57), Марка (Мк. 6:4) и Луки (Лк. 4:24).Главный смыслСуть этого выражения в том, что человека, который приносит новое знание, истину или предупреждение (пророк), часто отвергают или недооценивают люди, которые знают его слишком хорошо, — его семья, соседи, или земляки.Знакомство порождает пренебрежение: Люди из родной среды видят пророка не как вестника великой идеи, а как простого человека, выросшего рядом. Они помнят его детство, его обыденную жизнь и не могут принять, что такой "свой" человек может обладать исключительной мудростью или особым даром.Сопротивление новому: Жители отечества часто более склонны к консерватизму и сопротивлению идеям, идущим от кого-то знакомого, поскольку это может нарушить их устоявшийся порядок или представления.Иисус как пример: Сам Иисус произнёс эти слова, когда пришёл в свой родной город Назарет и столкнулся с неверием и враждебностью своих земляков, которые говорили: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сёстры?» (Мк. 6:3). Они видели только сына плотника, а не Мессию.[/img]