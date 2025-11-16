Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 10:47
Всем известно библейское изречение «нет пророка в своем отечестве», в которое заложена мудрость тысячелетий. Но не всем ясен его смысл, который состоит в том, что человеку свойственно отрицать свое и хвалить чужое.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 10:47
Мы проиграли вчистую
Разрешите с вами не согласиться. Во первых нас предали алкаши, приспособленцы и прочие уродливые личности оказавшиеся у власти. Вы только на миг представьте,что на США напала гитлеровская Германия и найдутся ли у них свои Матросовы, Космодемьянские которые отдали бы свои жизни без раздумий. Второе. Могли бы президенты тех лет консолидировать народ, особенно молодежь на трудовые подвиги вроде Стаханова или Марите. Куда девались мелкие народности индейских племен,может быть есть народная республика Наваго? Одним словом у них все построено на деньгах, но любить родину за так, бесплатно у них не удалось
Разрешите с вами не согласиться. Во первых нас предали алкаши, приспособленцы и прочие уродливые личности оказавшиеся у власти. Вы только на миг представьте,что на США напала гитлеровская Германия и найдутся ли у них свои Матросовы, Космодемьянские которые отдали бы свои жизни без раздумий. Второе. Могли бы президенты тех лет консолидировать народ, особенно молодежь на трудовые подвиги вроде Стаханова или Марите. Куда девались мелкие народности индейских племен,может быть есть народная республика Наваго? Одним словом у них все построено на деньгах, но любить родину за так, бесплатно у них не удалось
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 11:13
费多尔，你学中文了吗? В последнее время многие как по щелчку стали ненавидеть Запад - это не результат тоже чьей-то пропаганды?
Цитата:
А зарплаты больше в 7-8 раз, средняя за 24 год - 4100 евро. Цены на еду, одежду, электронику такие же, а то и дешевле. Плюс много хорошего социального жилья, государство за недорого в аренду даёт квартиры в таунхаусах. У нас в городе это считается элитным жильём - "клубные дома".
Цитата:
В Германии, например, оно стоит как минимум в 4 раза дороже, чем здесь
А зарплаты больше в 7-8 раз, средняя за 24 год - 4100 евро. Цены на еду, одежду, электронику такие же, а то и дешевле. Плюс много хорошего социального жилья, государство за недорого в аренду даёт квартиры в таунхаусах. У нас в городе это считается элитным жильём - "клубные дома".
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:13
Цитата:
Развлекательного характера, поэтому не принимайте близко к сердцу
«А какова ваша цель?"
Развлекательного характера, поэтому не принимайте близко к сердцу
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:14
Цитата:
У меня ниче нигде не болит.
А что тогда истинный патриотизм? Будет выглядеть немного наивно, но это боль за свое отечество! Сидящая глубоко внутри, постоянная, не отпускающая ни на минуту…
У меня ниче нигде не болит.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:16
Цитата:
А типа для этого мира как-то по другому было?
Для того мира они навсегда останутся людьми второго сорта.
А типа для этого мира как-то по другому было?
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:19
Цитата:
Конечно, удастся. Поэтому ради детей и стоит постараться, раз самим не повезло изначально.
Их детям, может быть, удастся преодолеть это проклятие
Конечно, удастся. Поэтому ради детей и стоит постараться, раз самим не повезло изначально.
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:22
Цитата:
Занейронил =
[img]Изречение «Нет пророка в своём отечестве» (в оригинале: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём») является прямыми словами Иисуса Христа и записано в Евангелиях от Матфея (Мф. 13:57), Марка (Мк. 6:4) и Луки (Лк. 4:24).
Главный смысл
Суть этого выражения в том, что человека, который приносит новое знание, истину или предупреждение (пророк), часто отвергают или недооценивают люди, которые знают его слишком хорошо, — его семья, соседи, или земляки.
Знакомство порождает пренебрежение: Люди из родной среды видят пророка не как вестника великой идеи, а как простого человека, выросшего рядом. Они помнят его детство, его обыденную жизнь и не могут принять, что такой "свой" человек может обладать исключительной мудростью или особым даром.
Сопротивление новому: Жители отечества часто более склонны к консерватизму и сопротивлению идеям, идущим от кого-то знакомого, поскольку это может нарушить их устоявшийся порядок или представления.
Иисус как пример: Сам Иисус произнёс эти слова, когда пришёл в свой родной город Назарет и столкнулся с неверием и враждебностью своих земляков, которые говорили: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сёстры?» (Мк. 6:3). Они видели только сына плотника, а не Мессию.[/img]
NG.kz:
Но не всем ясен его смысл, который состоит в том, что человеку свойственно отрицать свое и хвалить чужое.
Но не всем ясен его смысл, который состоит в том, что человеку свойственно отрицать свое и хвалить чужое.
Занейронил =
[img]Изречение «Нет пророка в своём отечестве» (в оригинале: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём») является прямыми словами Иисуса Христа и записано в Евангелиях от Матфея (Мф. 13:57), Марка (Мк. 6:4) и Луки (Лк. 4:24).
Главный смысл
Суть этого выражения в том, что человека, который приносит новое знание, истину или предупреждение (пророк), часто отвергают или недооценивают люди, которые знают его слишком хорошо, — его семья, соседи, или земляки.
Знакомство порождает пренебрежение: Люди из родной среды видят пророка не как вестника великой идеи, а как простого человека, выросшего рядом. Они помнят его детство, его обыденную жизнь и не могут принять, что такой "свой" человек может обладать исключительной мудростью или особым даром.
Сопротивление новому: Жители отечества часто более склонны к консерватизму и сопротивлению идеям, идущим от кого-то знакомого, поскольку это может нарушить их устоявшийся порядок или представления.
Иисус как пример: Сам Иисус произнёс эти слова, когда пришёл в свой родной город Назарет и столкнулся с неверием и враждебностью своих земляков, которые говорили: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сёстры?» (Мк. 6:3). Они видели только сына плотника, а не Мессию.[/img]
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:28
Цитата:
Евреи так и не приняли Иисуса, видать для своих он был просто обычным жуликом-фокусником, каких пруд пруди.
simkst:
враждебностью своих земляков, которые говорили: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сёстры?» (Мк. 6:3). Они видели только сына плотника, а не Мессию
враждебностью своих земляков, которые говорили: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сёстры?» (Мк. 6:3). Они видели только сына плотника, а не Мессию
Евреи так и не приняли Иисуса, видать для своих он был просто обычным жуликом-фокусником, каких пруд пруди.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:28
Цитата:
Да, так и есть, доказать что чистить сапоги янки важнее, если он денег платит больше, ну можно их понять.
Я в деревне собаку на цепи так кормил, и она была довольна, и с гордостью смотрела на собак, которые сами себе находили пропитание..
Правда я уехав, все же бросил ту собаку, отпустив ее с цепи, пожалев ее, все таки собака это собака, а мне надо было уезжать..
Вот и вся история..
Как я понял, некоторые комментаторы «НГ» вещают нам «из-за бугра». Критикуют нас, хвалят их. Короче, воспевают чужие отечества. И, поскольку у любого действа должна быть цель, хотелось бы спросить: «А какова ваша цель? Поведать нам об обретенном на чужбине счастье? Провести с нами ликбез на тему, как хорошо там и как плохо здесь? Или хотите разбудить в нас зависть?»
Да, так и есть, доказать что чистить сапоги янки важнее, если он денег платит больше, ну можно их понять.
Я в деревне собаку на цепи так кормил, и она была довольна, и с гордостью смотрела на собак, которые сами себе находили пропитание..
Правда я уехав, все же бросил ту собаку, отпустив ее с цепи, пожалев ее, все таки собака это собака, а мне надо было уезжать..
Вот и вся история..
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:32
Цитата:
Ты лучше расскажи, как старшего в Австрию собирался отправить, а он нашел себе кого-то и застрял, и это тебя бесит
Какой там второй вариант был, помимо Австрии, напомни
111:
Да, так и есть, доказать что чистить сапоги янки важнее, если он денег платит больше, ну можно их понять.
Да, так и есть, доказать что чистить сапоги янки важнее, если он денег платит больше, ну можно их понять.
Ты лучше расскажи, как старшего в Австрию собирался отправить, а он нашел себе кого-то и застрял, и это тебя бесит
Какой там второй вариант был, помимо Австрии, напомни
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:39
Цитата:
Цитата:
Как увидел, что ты там прозябаешь у янки в стране, перехотелось, бабки можно получать и тут
Спасибо тебе
maxsaf:
Цитата:
как старшего в Австрию собирался отправить
Как увидел, что ты там прозябаешь у янки в стране, перехотелось, бабки можно получать и тут
Спасибо тебе
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 12:52
Цитата:
Патриотизм во всей красе
111:
бабки можно получать и тут
бабки можно получать и тут
Патриотизм во всей красе
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 13:09
Цитата:
Цитата:
А кто говорил что я патриот, тем более пью арак и ем колбасу с магазина?
maxsaf:
Цитата:
Патриотизм во всей красе
А кто говорил что я патриот, тем более пью арак и ем колбасу с магазина?
Феодор МАЦУКАТОВ: О пророках и певцах нашего времени
Отправлено: 16.11.25 - 13:15
автор помойму до сих пор в 70ых живет когда было модно среди бородатой интелегинции преклонятся перед западом и тащить как петуховы все модное тоесть западное домой а местное ругать
сейчас что западное что восточное одно и тож
сейчас модно наоборот свое хвалить до опупения а чужое критиковать
вон российское тв включите для интереса)
сейчас что западное что восточное одно и тож
сейчас модно наоборот свое хвалить до опупения а чужое критиковать
вон российское тв включите для интереса)
