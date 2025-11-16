Отправлено: - 12:15

Я поддерживаю пацифистов - тех, кто выступает против войны. Она ничего хорошего никому никогда не приносила. Страдает бюджет и экономика, страдают семьи. Надеюсь, что в нашем городе продолжится тенденция проводить концерты исполнителей, которые выступают против войны, либо придерживаются нейтралитета.

Цитата:Серёжка путает немножкоБыть пацифистом это быть апологетом логики ремаркаПротив войны и всёА выступать за одну сторону конфликта и поддерживать эту сторону это не пацифизм это именно что быть ЗА ВОЙНУ просто быть на стороне тех на кого напалиПричем квест пиздлз собирает деньги на ВСУ тоесть открыто являются спонсорами ВОЙНЫДа вот такая логика тутОни не пацифисты от слова совсемСобирали бы деньги на медикаменты в больницы, на генераторы это проходило бы под пацифизмА собирать концертами бабки на ракеты и автоматы это поддерживать войнуОткупаются ребята так от ТЦК просто