Обсуждение публикаций
"Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская поп-группа Quest Pistols впервые выступила в Костанае. Мы поговорили со зрителями и организатором
"Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская поп-группа Quest Pistols впервые выступила в Костанае. Мы поговорили со зрителями и организатором
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52962
"Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская поп-группа Quest Pistols впервые выступила в Костанае. Мы поговорили со зрителями и организатором
Отправлено: 16.11.25 - 11:23
Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский вечером 9 ноября исполнили самые популярные песни группы. Об истории Quest Pistols и проблемах с организацией этого выступления - в нашем репортаже.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1921
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 11:23
Почему афишами обклеивают город только когда местные артисты приезжают?
Я бы конечно на эту шляпу не пошел бы, просто интересно. Приезжал Кай Метов - ни одной афиши, приезжал Децл (вроде лет 5-7 назад) - ни одной афиши , вроде как Самойлов приезжал - ни одной афиши. Какой нибудь Нуртас приедет - весь город обклеют в несколько слоев. Какой то выборочный подход у отдела/управления культуры. Странное информирование населения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7857
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 11:28
Многие культурные мероприятия, я узнаю уже по свершившимся факту. Хотя регулярно смотрю алау с бегущей строкой, местные социальные сети
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18382
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 12:15
Цитата:
Серёжка путает немножко
Быть пацифистом это быть апологетом логики ремарка
Против войны и всё
А выступать за одну сторону конфликта и поддерживать эту сторону это не пацифизм это именно что быть ЗА ВОЙНУ просто быть на стороне тех на кого напали
Причем квест пиздлз собирает деньги на ВСУ тоесть открыто являются спонсорами ВОЙНЫ
Да вот такая логика тут
Они не пацифисты от слова совсем
Собирали бы деньги на медикаменты в больницы, на генераторы это проходило бы под пацифизм
А собирать концертами бабки на ракеты и автоматы это поддерживать войну
Откупаются ребята так от ТЦК просто
Я поддерживаю пацифистов - тех, кто выступает против войны. Она ничего хорошего никому никогда не приносила. Страдает бюджет и экономика, страдают семьи. Надеюсь, что в нашем городе продолжится тенденция проводить концерты исполнителей, которые выступают против войны, либо придерживаются нейтралитета.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18382
Re: "Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская...
Отправлено: 16.11.25 - 12:17
Цитата:
А причем тут акиматовский отдел культуры и частные концерты?
Акимат не зовёт не Дейцла ни квестов этих
Да и Нуртаса тоже не зовут
Это все частники
Кто мешает метову потратить бабки на визуальную рекламу? Никто он просто не хочет это делать
vofkakst:
А причем тут акиматовский отдел культуры и частные концерты?
Акимат не зовёт не Дейцла ни квестов этих
Да и Нуртаса тоже не зовут
Это все частники
Кто мешает метову потратить бабки на визуальную рекламу? Никто он просто не хочет это делать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29263
"Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская поп-группа Quest Pistols впервые выступила в Костанае. Мы поговорили со зрителями и организатором
Отправлено: 16.11.25 - 12:23
Цитата:
А чем тогда акиматовский отдел культуры занимается, если вообще в принципе всё частное? Подмазывается к уже свершившимся культурным событиям постфактум?
[Исправлено: maxsaf, 16.11.2025 - 13:24]
abaika95:
А чем тогда акиматовский отдел культуры занимается, если вообще в принципе всё частное? Подмазывается к уже свершившимся культурным событиям постфактум?
[Исправлено: maxsaf, 16.11.2025 - 13:24]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46549
"Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская поп-группа Quest Pistols впервые выступила в Костанае. Мы поговорили со зрителями и организатором
Отправлено: 16.11.25 - 12:42
В инсте где то как сказал, что эта группа поддерживает Украину, дилемма, выпускать ее или нет, так на меня налетело столько человек, кто против России и нашего русского мира, ужос.
Не смог найти куда писал, думал в НГ паблик, не нашел..
Не смог найти куда писал, думал в НГ паблик, не нашел..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18382
"Санта Лючия" и туалетная бумага - Украинская поп-группа Quest Pistols впервые выступила в Костанае. Мы поговорили со зрителями и организатором
Отправлено: 16.11.25 - 13:04
Цитата:
в ссср отдел культуры местного исполкома организовывал концерты алле пугачевой или ласковому маю? нет
а чем тогда этот отдел занимался?
maxsaf:
в ссср отдел культуры местного исполкома организовывал концерты алле пугачевой или ласковому маю? нет
а чем тогда этот отдел занимался?
