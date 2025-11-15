НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Народный гаишник»: Въезжать нельзя запретить
 
 
«Народный гаишник»: Въезжать нельзя запретить
Отправлено: 15.11.25 - 17:40
- Если поворачивать с Тауелсиздик на Шаяхметова, нет знака 3.1 «Въезд запрещен». Из-за этого ничто не запрещает двигаться по левой стороне улицы, - сообщил о проблеме пользователь сайта Ronin.
Читать новость

Re: «Народный гаишник»: Въезжать нельзя запретить
Отправлено: 15.11.25 - 17:40
#1
Столько гаишников ездит. Они бы могли за один день все нестыковки в знаках выявить в городе. Если бы захотели. Но по-видимому не царское это дело.
«Народный гаишник»: Въезжать нельзя запретить
Отправлено: 15.11.25 - 19:45
#2
Цитата:
olegggon:
не царское это дело

Правила для этого знать надо.
И работать не ради штрафов.
