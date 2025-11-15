Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Семен КОПЫРИН: 120-й маршрут и новые возможности для Костаная и Рудного
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52959
Отправлено: 15.11.25 - 10:41
Решение данного вопроса требует принципиально нового для наших городов подхода - создания городской агломерации с созданием общего для всей пригородной зоны плана развития и местного совета. И уже совместно решать данный вопрос.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.11.13
- Сообщений:
- 93
Отправлено: 15.11.25 - 10:41
Толково излагает автор! Да услышат его чиновники. Да, действительно, на сообщении Костанай - Екатеринбург работает с нашей стороны TTS, со стороны Екб - УралАвто. Почему бы не сделать 120-й по такой же схеме? Ведь реально первый рейс гонят в Рудный порожняком.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 457
Отправлено: 15.11.25 - 10:42
Вспомнился анекдот "Назарбаевских времен":
Думаю проблема даже не в том, что Акиматы спихивают друг на друга вопрос с маршрутом. А в том что ИП Брунер ни с кем делиться не собирается. А так предложение выглядит разумно и наиболее простым.
Думаю проблема даже не в том, что Акиматы спихивают друг на друга вопрос с маршрутом. А в том что ИП Брунер ни с кем делиться не собирается. А так предложение выглядит разумно и наиболее простым.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7853
Отправлено: 15.11.25 - 10:46
Несколько дней назад ездил в областной центр, так увидел что по трассе ПО обе стороны обочин идет монтаж опор для установки фонарей. Я подумал, если ставить столбы посередине трассы, их количество сократится вдвое, тянуть кабель тоже придется два раза меньше. Только количество фонарей останется сколько нужно. Какое чудовищное расточительство. Акиматовские чиновники борются за экономию бюджетные средства, а тут такое.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4826
Отправлено: 15.11.25 - 12:05
Смотрю пучеглазые освоили искусственный интеллект!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2434
Семен КОПЫРИН: 120-й маршрут и новые возможности для Костаная и Рудного
Отправлено: 15.11.25 - 15:58
Глупость несусветная.
При агломерации Рудный должен будет подчиняться не областному акимату, а акимату города Кустанай.
А это не просто потеря реальной власти акиматом Рудного, это потеря денег. Весь бюджет будет в руках кустанайских чиновников.
Если сейчас областной акимат обязан делиться с Рудным деньгами, то в случае агломерации городской акимат Кустаная будет тратить бюджет исключительно по своему усмотрению. Угадайте с трёх раз, много Рудному достанется?
Для сравнения. В агломерацию Рудного входит Качар. Но он входит в неё, как составляющая и города, и ССГПО изначально.
Если комбинат и акимат Рудного не будут вкладываться в Качар, Рудному тоже придётся несладко.
Что и как связывает жизнь и экономики Рудного и Кустаная? Какой интерес будет у властей Кустаная вкладыватья в развитие Рудного?
Ничто не связывает и никакого инереса.
Со всеми вытекающими.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1976
Отправлено: 15.11.25 - 18:41
Цитата:
Нафиг нам не упало увеличение количества жителей, и бизнес дурацкий нам тут тоже ни к чему. Если только крупный (читай с гос.участием) либо самый максимум средний, да и то либо в области реального производства, либо компьютерных технологий. А вся эта мелочь бестолковая нахрен не упала.
а также увеличить количество жителей Рудного, что создаст дополнительные возможности для бизнеса.
Нафиг нам не упало увеличение количества жителей, и бизнес дурацкий нам тут тоже ни к чему. Если только крупный (читай с гос.участием) либо самый максимум средний, да и то либо в области реального производства, либо компьютерных технологий. А вся эта мелочь бестолковая нахрен не упала.
