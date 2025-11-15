НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Счастье находит свою песню, или Как фильм «Бақыт құшағында» создает уютный мир с помощью композитора Шамши Калдаякова
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52959
Счастье находит свою песню, или Как фильм «Бақыт құшағында» создает уютный мир с помощью композитора Шамши Калдаякова
Отправлено: 15.11.25 - 17:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шамши Калдаяков написал музыку на песни, ставшие культурным кодом нескольких поколений. Режиссер Санат Шапашов выпустил в прокат не просто первый мюзикл на казахском языке, а настоящий праздник, где зритель вместе с героем пройдет тернистый путь к счастью.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7853
Re: Счастье находит свою песню, или Как фильм «Бақыт...
Отправлено: 15.11.25 - 17:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шәмші Қалдаяқов есть народный классик который при жизни не получил заслуженной славы, ему даже не удосужились дать звание народного артиста,его не включили в союз композиторов. Однако, его славу хотели перетянуть на себя, остаться в истории некоторые люди. Летят значит эти люди в одном самолете, все бухают по черному,но тут кое-кто сохранил коньячек и предлагает отдать авторские слова песни менім елім (будущего гимна).
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS